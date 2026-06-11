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Враћа ли се сунчано вријеме? Ово је прогноза за сутра

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:54

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Враћа ли се сунчано вријеме? Ово је прогноза за сутра
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно сунчано вријеме уз пролазну облачност, са максималном температуром ваздуха до 26 степени Целзијусових.

Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, док ће на истоку бити више облака, а понегдје уз ријеке и по котлинама могућа је магла.

Минимална температура ваздуха износиће од осам до 12, у вишим предјелима око пет степени Целзијусових.

Увече се очекује наоблачење на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Дуваће слаб до умјерен вјетар, увече на истоку повремено појачан, док ће на југу бити умјерена до јака бура.

У Републици Српској и ФБиХ данас је преовладавало облачно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином у већини крајева.

/СРНА/

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