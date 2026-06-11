Видовић најавила: Пензионери у Српској добијају једнократну помоћ

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За пензије ће у овој години бити исплаћене двије милијарде и 203 милиона КМ, више за 66,6 милиона него што је било планирано у буџету, а планирана је и једнократна помоћ за пензионере, рекла је министар финансија Републике Српске Зора Видовић.
"Пензије ће се повећати од августа мјесеца за 3,55 одсто, а у јануару су повећане за 6,45 одсто. Ту долазимо на повећање од 10 одсто. То износи 35.4 милиона од августа до краја године", каже Видовић.
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Она каже да је планирана и исплата једнократне помоћи за пензионере која износи 31 милион и 200 хиљада.
"Пензионери који имају испод просјечне пензије добиће 120 КМ, а пензионери који имају изнад добиће 80", рекла је Видовић.
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Министар финансија каже да ће из буџета бити дозначена 243 милиона КМ да се исплате пензије у пуном обиму.
"Приход од доприноса ПИО милијарду и 986 милиона што значи да ће према овом ребалансу из буџета бити дозначено 243 милион да би се пензије исплатиле у пуном износу", каже Видовић.
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