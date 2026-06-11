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За викенд топло, у недјељу и до 31 степен

Аутор:

АТВ
11.06.2026 15:14

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Сунце
Фото: pexels/Roberto Lee Cortes

Наредна четири дана у Републици Српској биће сунчано и топло вријеме, а у нед‌јељу, 14. јуна, максимална температура ваздуха достићи ће 31 степен Целзијусов, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Сутра ујутро биће претежно ведро и свјеже, на истоку облачније, понегд‌је уз ријеке и по котлинама могућа је магла, док ће током дана бити претежно сунчано уз пролазну облачност, пише Срна

Увече ће на сјеверу доћи до наоблачења, а у осталим крајевима остаће ведро.

Максимална температура ваздуха сутра ће бити од 18 на југозападу до 26 на југу и сјевероистоку, а у вишим пред‌јелима од 14 степени.

У суботу, 13. јуна, ујутро биће претежно ведро, на сјеверу облачније, током дана облачност са сјевера шириће се ка свим крајевима, а понегд‌је може пасти и мало кише.

Максимална температура ваздуха у суботу биће од 22 до 28, у вишим пред‌јелима од 17 степени.

У недељу, 14. јуна, већи дио дана биће претежно сунчано и топлије.

Послије подне ће развој облачности бити усмјерен на сјеверу и истоку, мјестимично с пролазном кишом и пљусковима.

Максимална температура ваздуха у нед‌јељу биће од 27 до 31, у вишим пред‌јелима од 22 степена Целзијусова.

У понед‌јељак, 15. јуна, преовладаваће сунчано и топло уз умјерен развој облачности, који ће условити кишу и пљускове с грмљавином, док ће на југу бити сунчано.

Максимална температура ваздуха биће од 26 до 31, а у вишим пред‌јелима од 23 степена.

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