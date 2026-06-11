Нови гранични прелаз Рача два - Сремска Рача два

Аутор:АТВ
Коментари:0
Савјет министара усвојио је данас извјештај о преговорима за закључивање споразума између БиХ и Србије о дефинисању категорије и статуса новог заједничког граничног прелаза Рача два – Сремска Рача два ради јачања међусобних односа и сарадње двије земаља, осигуравањем услова за лакши прелазак и учинковитију контролу границе.
Усвојен је и нацрт анекса споразума између савјета министара и Владе Србије о заједничким локацијама на граничним прелазима за заједничку локацију на граничном пријелазу Рача два - Сремска Рача два.
Преговори су окончани у марту, саопштено је из Савјета министара.
Министарство безбједности доставиће извјештај и приједлог анекса Предсједништву БиХ у даљу законом предвиђену процедуру усвајања.
На данашњој сједници је Министарство безбједности информисало Савјет министара да би, уз асистенцију стручњака из овог министарства, хитно требао бити поправљен биометријски систем, чиме се рјешава питање издавања виза за странце.
За сљедећу сједницу најављено је разматрање информације Министарства безбједности у вези с радом софтвера за обраду биометријских података страних држављана приликом уласка у БиХ.
Савјет министара данас је усвојио информацију Министарства комуникација и транспорта о истеку мандата директору и замјенику директора - руководиоцу Сектора за операције, технику и сервисе Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ.
Вијеће Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ дужно је расписати јавни конкурс за именовање директора и замјеника директора - руководиоца Сектора за операције, технику и сервисе.
Савјет министара упознат је и о информацији да 22. јула истиче мандат Џемаилу Ћиби, руководећем државном службенику на положају секретара с посебним задатком у канцеларије за законодавство БиХ, те је Агенција за државну службу БиХ дужна да распише јавни конкурс за именовање руководећег државног службеника на положају секретар са посебним задатком, преноси Срна.
На данашњој сједници је Бојан Бајић, на лични захтјев, разријешен дужности вршиоца дужности заступника Савјета министара пред Европским судом за људска права и на ту позицију именована Тихану Лолић до окончања конкурсне процедуре, а најдуже на период од три мјесеца.
Савјет министара је именовао Адема Золоту за вршиоца дужности директора Агенције за осигурање у БиХ на период од три мјесеца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
40
18
36
18
29
18
22
18
19
Тренутно на програму