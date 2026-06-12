Колико су плате у Српској повећане у односу на прошлу годину?

Аутор:АТВ
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Просјечна нето плата у Републици Српској у априлу 2026. године износила је 1.643 КМ, што је номинално за 11,5 одсто, а реално за 4,4 одсто више у односу на исти мјесец прошле године, показују подаци Републичког завода за статистику.
Званични статистички подаци потврђују позитиван тренд кретања зарада, док надлежне институције најављују наставак политике повећања примања, која ће бити додатно интензивирана у другом дијелу године.
Према подацима Републичког завода за статистику, просјечна нето плата исплаћена у априлу 2026. године износила је 1.643 КМ. Поређење на годишњем нивоу указује на номинални раст од 11,5 одсто, док реални индекс, прилагођен инфлаторним кретањима, износи 4,4 одсто.
Уз већ реализовано повећање од пет одсто у априлу, Влада Српске најављује додатни раст зарада од августа, што потврђује континуирани тренд јачања животног стандарда који ће бити интензивиран у другом дијелу године.
Министар финансија Зора Видовић прецизирала је динамику даљег раста: након априлског повећања од пет одсто, од 1. августа слиједи ново повећање од додатних пет одсто. Кумулативно, ријеч је о значајном побољшању примања.
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"Укупна цифра која ће се исплатити за плате у овој години је милијарду и 526 милиона КМ, или 118,4 милиона већа у односу на Буџет који је био планиран за ову годину", истакла је Видовићева.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић потврдио је да ће пензије у овој години бити увећане за укупно 10 одсто.
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Након јануарског раста од 6,45 одсто, од августа слиједи ново повећање од 3,55 одсто.
"За социјалну заштиту биће исплаћено 611 милиона марака, што је повећање од 52 милиона у односу на планирано", рекла је Видовићева.
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Додала је да је за додатна права родитеља-његоватеља буџетом обезбијеђено још 20 милиона марака.
Влада је обезбиједила 900.000 КМ за стипендирање дефицитарних занимања. Ученици првих разреда који уписују једно од 20 дефицитарних занимања у 40 средњих школа добијаће стипендију од 100 КМ мјесечно уз покривене трошкове превоза. Такође, одобрено је 92.880 КМ за социјално збрињавање 189 радника из седам предузећа у процесима стечаја.
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