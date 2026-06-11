Додик: Власт усмјерена ка рјешавању инфраструктурних и свих других питања

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је вечерас у Бијељини да је Република Српска сигурна, те да је циљ да 400.000 породица у Републици Српској живи боље.
"Желимо да у времену који долази буде што мање људи са социјалним и другим потребама, да обезбиједимо што је више радних мјеста. У односу на прије неколико година запосли смо 50.000 више људи. Наша производња, продукција у Републици Српској прелази 20 милијарди КМ", рекао је Додик новинарима у Бијељини.
Република Српска
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Додик је подсјетио на више од четири милијарде КМ инвестиција, те указао на усвојени ребаланс буџета од 8,5 милијарди КМ.
"То је Република Српска коју смо довели у позицију уравнотажења. Ми смо стабилни, наш систем и власт је предвидива, она је усмерена ка рјешавању инфраструктурних и привредних проблема, социјалних потреба", истакао је Додик.
Додик је додао да је Република Српска на међународном плану репозиционирана, те да је, иако још увијек није задовољан са свим, направљен помак који даје наду.
"За разлику од оних који устану и само говоре да ништа не ваља, ја морам да кажем да се борим за Републику Српску која ваља. Можда још увијек немамо изразито високе плате или неке друге ствари, али зато се боримо", поручио је Додик.
Додик је подсјетио да је прије само двије године просјечна плата у Републици Српској била 650 КМ, а данас је 1.680 КМ.
"То није резултат инфлације, то је резултат континуираног повећавања. Пензије се редовно исплаћују. Имамо исти број пензионера и исти број радника, те успијевамо да одржимо пензиони систем", истакао је Додик.
Према његовим ријечима, Република Српска се као држава манифестује сваког дана кроз јаке институције.
"Спреман сам да се борим са тим дефетистима и нихилистима који само причају како ништа не ваља и како нам одоше млади, а гдје год погледамо граде се станови. Покушавамо да кроз стимулацију младих брачних парова обезбиједимо повољне аранжмане за куповину тих станова", рекао је Додик.
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