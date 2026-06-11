Минић: Мало ко може, као Српска, да у пар дана има дипломатске састанке и са Русијом и САД-ом

Аутор:АТВ
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Мислим да не постоји ниједна држава у окружењу која у овом моменту може имати дипломатске састанке у пар дана и са Русијом и са САД-ом, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
На трибини "Република Српска - Јуче, данас, сутра", минић је истакао да је ово веома битно за позиционирање Српске.
"Ово је веома битно за позиционирање Српске, поготово када крећу инвестициони циклуси и када будемо имали један добар политички статус и можемо рећи да је Српска сигурна", рекао је Минић.
Минић је истакао да ће вечерас са грађанима у Бијељини разговарати о значају очувања институција Републике Српске.
"Добро знате да је поступак који је водио Суд БиХ имао једино за циљ институцију предсједника Републике Српске. Након тога се дешавало све ово са Владом Републике Српске, али ево могу рећи да смо из овог свега изашли јачи", рекао је Минић.
Он је истакао да је битно да данашњица Републике Српске подразумијева један велики инвестициони циклус и све оно што је Влада Републике Српске донијела на данашњој сједници када су у питању плате, пензије, матерински додатак, подршка борцима, односно подршка за све категорије.
"Желимо и сагледамо ствари када је у питању Република Српска сутра, наша будућност, све оно што се у овом моменту од стране руководства Републике Српске и предсједника Милорада Додика ради на међународној сцени, што је веома битно", рекао је Минић.
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