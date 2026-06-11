Утврђен Приједлог ребаланса буџета Републике Српске

Аутор:Ивана Кордић
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Осам милијарди и 525 милиона КМ – толико је тежак Приједлог ребаланса буџета Српске за ову годину. Већи је за милијарду и 116 милиона КМ него постојећи буџет. За исплату једнократне помоћи пензионерима предвиђено је 31,2 милиона КМ. До краја године и плате иду на горе за пет одсто.
“Плате се повећавају у два наврата. Прво је било повећање за априлску плату 5 посто, а од 1. августа значи за августовску плату па даље до краја године биће повећање још 5 посто. То је негдје је укупно око 10,3 посто. Укупна цифра која ће се исплатити за плате у овој години је милијарду 526 милиона КМ или 118,4 милиона већа у односу за буџет који је био предвиђен за ову годину. Из буџета ће бити још дозначено 243 милиона да би се пензије исплатиле у пуном износу. Пензије ће се повећати од августа мјесеца за 3,55 посто, а ако се сјећате у јануару су повећане за 6,45 посто, значи долазимо на повећање од 10 посто,“ казала је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Биће повећања и за образовање и културу. Ту би требало да буде исплаћено 825 милиона КМ, односно 10,4 милиона више него што је било планирано. То повећање ће се видјети на ставци уџбеника за основне школе. Кроз Ребаланс ће, каже премијер, бити реализован већи број активности које је Влада раније најавила. Једна од кључних неправди која се односи на припаднике МУП-а који су пензионисани до 2019. године биће исправљена, категоричан је Саво Минић.
„Право ће имати исто и они који су пензионисани прије 2019. године у смислу избора најбољих година износа плата за пензијски стаж. То су људи који су не само обављали онај дио који се односио на одржавање јавног реда и мира, него су директно били учесници одбрамбено отаџбинског рата и онда смо дошли у ситуацију да командир полицијске станице који је пензионисан, а након тога неки полицајац кога је он примио тај полицајац има дупло већу пензију него он“, казао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
„За социјалну заштиту биће исплаћено 611 милиона КМ. Међу ставкама у оквиру социјалне заштите акценат је стављен на повећање за посебне лијекове“, рекла је Видовић.
Фонду дјечије заштите планиран је износ од 53 милиона КМ. То је резултат повећања права на матерински додатак који ће сада на мјесечном нивоу износити 746 КМ.
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