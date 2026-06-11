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Нове одлуке Владе: Стипендирање дефицитарних занимања и помоћ радницима који су остали без посла

Аутор:

АТВ
11.06.2026 16:22

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске усвојила је данас информацију о стипендирању дефицитарних занимања за школску 2026/2027. годину у којој се истиче да ће ученицима првих разреда средњих школа бити обезбијеђена стипендија од 100 КМ и трошкови превоза.

"С циљем повезивања образовања са тржиштем рада Министарство просвјете и културе Републике Српске је и ове године планирало средства за стипендије за ученике који уписују дефицитарна занимања. За ту намјену у овој години обезбијеђено је 900.000 КМ", саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

Правилником о плану уписа ученика у први разред средњих школа предвиђен је упис 944 ученика у 20 дефицитарних занимања и девет струка, у 40 средњих школа, на подручју 29 јединица локалне самоуправе.

У протеклих шест година, за стипендирање дефицитарних занимања, из буџета Републике Српске издвојено је око 4,2 милиона КМ, од чега 2,8 милиона КМ за стипендије и 1,4 милиона КМ за превоз, а стипендирано је више од 3.500 ученика.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника.

Овом одлуком одобрено је 92.880 КМ за потпуну и д‌јелимичну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 189 радника из седам предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

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Тагови :

Дефицитарна занимања

Влада Републике Српске

незапослене особе

Министарство просвјете

Биро за запошљавање

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