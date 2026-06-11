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Нова свађа: Вукановић иде с Црнатком, Савановић напушта "За правду и ред"?

Аутор:

АТВ
11.06.2026 16:07

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Нова свађа: Вукановић иде с Црнатком, Савановић напушта "За правду и ред"?
Фото: ATV

Небојша Вукановић, лидер покрета "За правду и ред", у сусрет предстојећим изборима заказаним за октобар ове године, потврдио је партнерство ове политичке опције са Игором Црнатком и његовом новооснованом странком "ПДП Републике Српске".

Успостављањем сарадње између ове двије политичке опције нису били сви задовољни, а међу њима је и Милан Савановић, народни посланик покрета "За правду и ред" у Народној скупштини Републике Српске.

Информацију да ће окренути леђа Вукановићу, Савановић није хтио да коментарише.

"Зовите лидера покрета", рекао је кратко Савановић.

За разлику од њега, Вукановић је хтио дати изјаву, те је потврдио партнерство са Црнатком.

"Савановић није био задовољан чињеницом да правимо партнерство са Игором Црнатком", казао је он за "Независне новине".

На питање да ли очекује да ће Савановић напустити његове редове, казао је да не зна хоће ли се то десити.

"Све је на вољу. То је тако. Ми смо одлучили да правимо савез са Игором Црнатком. То се неким људима није допало, али Боже мој, шта ћемо. Тако је, како је", казао је Вукановић.

Савановић замјеник предсједника Клуба у НС РС

Подсјећамо, Милан Савановић изабран је за народног посланика на изборима 2022. године, те је у Народној скупштини посланик покрета "За правду и ред". Уједно је, како се наводи на сајту Народне скупштине Републике Српске, замјеник предсједника Клуба посланика "За правду и ред".

Такође, замјеник је предсједника Одбора за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника.

Црнадак у мају основао странку

Такође, подсјећамо, да је Игор Црнадак, 7. маја, објавио да је основао странку ПДП Републике Српске.

"Ми идемо на изборе. ПДП Републике Српске биће на листићу, у октобру када будете гласали", рекао је Црнадак и додао:

"Идемо на ове изборе да помогнемо да се наше друштво промијени, да се наша идеја о модерној и развијеној Републици Српској реализује".

Црнадак је донедавно обављао функције потпредсједника ПДП-а и шефа посланичког клуба те странке у НС РС. Странку и функције је напустио због неслагања са предсједником партије и лидером покрета "Сигурна Српска" Драшком Станивуковићем.

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Тагови :

Игор Црнадак

Небојша Вукановић

Милан Савановић

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