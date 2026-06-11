Селак: Право и обавеза Уставног суда Српске да штити уставни поредак

Аутор:АТВ
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Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак изјавио је да Министарство правде досљедно подржава право на слободу мишљења и јавно изражавање ставова, као једно од основних права гарантованих Уставом Републике Српске и Уставом БиХ.
"Сматрам да је не само право, већ и обавеза Уставног суда Републике Српске да о важним питањима уставности и заштите уставног поретка Републике Српске, али и БиХ, заузима ставове и са њима упознаје јавност", изјавио је министар Селак.
Он је нагласио да развијена демократска друштва почивају на отвореном дијалогу институција и грађана, те да је од посебног значаја када институције од највишег уставноправног значаја, каква је Уставни суд Републике Српске, своје стручне оцјене и правне аргументе не задржавају само у оквирима стручне јавности, већ их представљају и грађанима.
"Због тога цијеним и подржавам допринос Уставног суда Републике Српске да на аргументован, објективан и стручан начин отвори расправу о досадашњој пракси и тумачењу Устава БиХ, али и цјелокупног дејтонског поретка, од стране Уставног суда БиХ", истакао је министар Селак.
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Према његовим ријечима, посебно је важно да се о овим питањима разговара на основу правних аргумената, чињеница и уставних начела, а не политичких квалификација.
"Када су ставови засновани на праву, стручној анализи и објективној оцјени, они представљају вриједан допринос јачању правне сигурности, уставног дијалога и владавине права", навео је министар Селак.
Министар Селак је указао и на чињеницу да се у конкретном случају не доводе у питање одлуке Уставног суда БиХ које су донесене поводом аката усвојених у Парламентарној скупштини БиХ, већ одлуке које су се односиле на акте наметане од стране високих представника, који за такво поступање немају упориште у Уставу БиХ нити у Дејтонском споразуму.
„Управо у томе лежи суштинска и веома значајна разлика. Правна расправа која се води не односи се на оспоравање надлежности Уставног суда БиХ у оквирима предвиђеним Уставом, већ на питање да ли акти које доноси неизабрани страни званичник могу производити правне посљедице као акти законодавне власти. То је питање које заслужује озбиљну правну анализу и аргументовану расправу. Одговор на ово питање биће уједно и одговор на питање да ли у БиХ и у којој мјери постоји владавина права", поручио је министар Селак.
Он је нагласио да је право, а не политика, једини исправан оквир за вођење таквих расправа.
"Министарство правде Републике Српске подржава стручну и јавну расправу о свим важним уставноправним питањима. Увјерен сам да се само кроз аргументован дијалог, узајамно уважавање и досљедно поштовање уставних начела може допринијети заштити уставног поретка, јачању владавине права и унапређењу демократских процеса", закључио је министар Селак.
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