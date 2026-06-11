Додик Британцима: Овдје се ми питамо

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик Додик истакао је да је неприхватљиво да се у унутрашња питања БиХ мијешају Британци, који су прихватили концепт Алије Изетбеговића и његове "Исламске декларације" о БиХ без Републике Српске и Срба.
"Британци су преузели Изетбеговићев концепт по коме би Срби у БиХ могли да буду само мањина. О каквом грађанском уређењу БиХ говоре!? Ми у Српској можемо једино да градимо српско политичко уређење. То је наше право од ког нећемо одустати, свидјело се то њима у Сарајеву или не", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
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Он је истакао да сарајевски и неки западни политички фактори, попут британских, стално сматрају да Србе у БиХ треба казнити.
"Доводе нам високе представнике, иако је једна велика Америка рекла да је крајње вријеме да се одлучивање врати у руке домаћих политичких актера", рекао је Додик.
Он је указао да муслимани у Сарајеву, али и дио Француза желе промуслимански оријентисаног високог представника да овдје уређује ствари.
"То је тако јер су преузели концепт Изетбеговића о томе како да се прави БиХ. Ако смо наивни, прихватићемо. Ако смо Срби - нећемо", истакао је Додик.
Он је рекао да власти Српске, без обзира на притиске са стране, неће сарађивати са својим непријатељима.
"Они нас стално приморавају да својим непријатељима отварамо широка врата и тјерају нас да живимо заједно. Што се нас тиче, наши вијековни непријатељи су муслимани који изражавају политику кроз политичко Сарајево", навео је Додик.
Он је истакао да о томе мора да се говори, поготово у условима када се Њемачка наоружава и постаје озбиљна сила.
"Морамо знати да су муслимани и Хрвати увијек оштрили ножеве против Срба када су се Нијемци наоружавали", навео је Додик.
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Он је оцијенио да је Велика Британија данас оронула империја и да је дегутантно да они који су изашли из ЕУ гурају друге тамо.
"Дакле, када лажете? Сада када нас гурате у ЕУ или онда када сте ви изашли из ЕУ!?", рекао је Додик.
Он је навео да Српска нема развијену политику са Британцима јер су, како каже, озбиљни лажови.
"Лажу и око извјештаја Дома лордова и око високог представника. Својевремено су послали Педија Ешдауна који је овдје скрнавио и сада нама држе предавање шта да урадимо. Овдје се ми питамо!", поручио је Додик, преноси "Срна".
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