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Додик Британцима: Овдје се ми питамо

Аутор:

АТВ
11.06.2026 14:22

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик Додик истакао је да је неприхватљиво да се у унутрашња питања БиХ мијешају Британци, који су прихватили концепт Алије Изетбеговића и његове "Исламске декларације" о БиХ без Републике Српске и Срба.

"Британци су преузели Изетбеговићев концепт по коме би Срби у БиХ могли да буду само мањина. О каквом грађанском уређењу БиХ говоре!? Ми у Српској можемо једино да градимо српско политичко уређење. То је наше право од ког нећемо одустати, свидјело се то њима у Сарајеву или не", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

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Он је истакао да сарајевски и неки западни политички фактори, попут британских, стално сматрају да Србе у БиХ треба казнити.

"Доводе нам високе представнике, иако је једна велика Америка рекла да је крајње вријеме да се одлучивање врати у руке домаћих политичких актера", рекао је Додик.

Он је указао да муслимани у Сарајеву, али и дио Француза желе промуслимански оријентисаног високог представника да овдје уређује ствари.

"То је тако јер су преузели концепт Изетбеговића о томе како да се прави БиХ. Ако смо наивни, прихватићемо. Ако смо Срби - нећемо", истакао је Додик.

Он је рекао да власти Српске, без обзира на притиске са стране, неће сарађивати са својим непријатељима.

"Они нас стално приморавају да својим непријатељима отварамо широка врата и тјерају нас да живимо заједно. Што се нас тиче, наши вијековни непријатељи су муслимани који изражавају политику кроз политичко Сарајево", навео је Додик.

Он је истакао да о томе мора да се говори, поготово у условима када се Њемачка наоружава и постаје озбиљна сила.

"Морамо знати да су муслимани и Хрвати увијек оштрили ножеве против Срба када су се Нијемци наоружавали", навео је Додик.

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Он је оцијенио да је Велика Британија данас оронула империја и да је дегутантно да они који су изашли из ЕУ гурају друге тамо.

"Дакле, када лажете? Сада када нас гурате у ЕУ или онда када сте ви изашли из ЕУ!?", рекао је Додик.

Он је навео да Српска нема развијену политику са Британцима јер су, како каже, озбиљни лажови.

"Лажу и око извјештаја Дома лордова и око високог представника. Својевремено су послали Педија Ешдауна који је овдје скрнавио и сада нама држе предавање шта да урадимо. Овдје се ми питамо!", поручио је Додик, преноси "Срна".

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Тагови :

Милорад Додик

Босна и Херцеговина

Велика Британија

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