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Усвојене измјене и допуне Закона о платама у институцијама БиХ: Без буџета нема повећања

Аутор:

АТВ
11.06.2026 11:27

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Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Фото: АТВ

Дом народа данас је подржао повећање плата запосленим у Институцијама БиХ.

Усвојен је Извјештај о постизању идентичног текста Закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Почела хитна сједница о платама запослених у заједничким институцијама

Овим је увећана основица за државне службенике и намјештенике на 690КМ.

Законом нису обухваћени именовани и изабрани званичници, што значи да политичари неће добити повећање плате.

Предвиђено је да се основица за обрачун плате примјењује од 1. јануара текуће године за ту годину, те да надлежне институције обезбиједе ретроактивну исплату разлике у плати у року који не може бити дужи од 30 дана од дана усвајања буџета, уколико буџет за наредну фискалну годину не буде усвојен до 31. децембра текуће године.

Бошњачки делегат Џенан Ђонлагић рекао је да ће овај закон заштити запослене у институцијама БиХ од неправовремених усвајања буџета БиХ.

Предсједавајућа Клуба Хрвата Марина Пендеш изразила је наду да ће на наредним изборима у Предсједништву БиХ сједити легално изабрани представници и да више неће бити кашњења са усвајањем буџета БиХ.

"Џаба овај закон, драги моји, ако Предсједништво БиХ не усвоји подршку за 2026. годину. То не значи ништа док се не усвоји буџет", рекла је Пендеш.

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да

вјерује да ће Предсједништво бити на нивоу задатка те предложити буџет у Дома народа и Представничком дому како би се могло конзумирати право из овог закона.

"Ми смо данас испунили један битан предуслов да запослени по закону могу добити ретроактивно плату од 01.01. до 31.12., а битан услов за то јесте да се усвоји буџет институција за ову календарску годину", рекао је Шпирић.

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Тагови :

Дом народа

сједница

Плата

буџет

повећање плата

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