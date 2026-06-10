Британски Дом лордова пред расправу о БиХ објавио извјештај

Аутор:Марко Гаврић
Коментари:0
Три деценије након рата и потписивања Дејтонског мировног споразума политичке тензије у БиХ се нaстављају, стоји у извјештају Дома лордова. У фокусу документа налазе се, како наводе, растуће сецесионистичке тенденције, те неизвјесност у вези са будућом улогом међународне заједнице у спровођењу Дејтонског мировног споразума.
Посебне странице су посветили предсједнику СНСД-а. Тамо стоји да је политика Милорада Додика слабљење државних институција. То је стари манир императора, да размишљају и разговарају о другима, а не о себи, јасан је лидер СНСД-а. Британија у континуитету показује непријатељски став према Републици Српској и српском народу.
"У Белфасту видимо да тамо, имамо побуну, имамо експлозије, имамо немире, а они нам причају о миру, овдје гдје постоји мир. У БиХ нема екцеса, нема отворених проблема. Ми хоћемо уставну БиХ, нек нам врате уставну БиХ коју нам је отео њихов држављанин Педи Еждаун, а не да се праве блесави тамо дом лордова и нама причају како смо ми неки лоши момци", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ставом британског парламента разочаран је и предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"Прије неких 2 мјесеца примио сам представнике Британског парламента и разговарао са њима и да су они тада заступали нешто потпуно другачије од онога што сада најављују у Дому лордова. Ако је то заиста тако онда ми више немамо разлога да будемо коректни и да их примамо и већ сам пожалио што сам их примио", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Политички кругови Велике Британије још увијек живe у 18. вијеку када је Енглеска била велика колонијална сила. Нису изашли из осјећаја моћи коју више немају, порука је безбједњака.
"Свједоци смо да у протеклих 30 година су управо они били који су декларативно подржавали Дејтонски мировни споразум, а са друге стране су чинили све да га униште, стављајући се отворено само на једну од страна у БиХ који су произвели тренутно стање у БиХ", рекао је Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука у Бањалуци.
Извјештај показује да они нису објективни, као и да не прате шта се дешава, нити разумију ситуацију у БиХ, поручује Обрад Кесић.
"Оно кад имају у извјештају информације шта се све десило што се тиче пресуде предсједнику Додику, тамо уопште не спомињу да је закон наметнут од стране Кристијана Шмита, то они здраво за готово, као да је то нешто најнормалније", рекао је Обрад Кесић, политички аналитичар и амбасадор и Шеф мисије БиХ при ЕУ.
Расправа је заказана за 11. јун. Док су забринути за ситуацију у БиХ, требало би да се фокусирају на сопствене политичке и економске изазове, порука је из Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
6 ч0
БиХ
9 ч0
БиХ
13 ч0
Најновије
20
14
20
09
20
06
19
47
19
36
Тренутно на програму