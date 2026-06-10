Вијеће народа о затварању Канцеларије високог представника у БиХ

Аутор:АТВ
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Вијеће народа Републике Српске данас би требало да разматра одлуку о усвајању Декларације о затварању Канцеларије високог представника у БиХ, а у вези с одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.
Народна скупштина усвојила је 26. маја декларацију у којој се тражи окончање функције високог представника у БиХ и затварање ОХР-а.
У усвојеном документу истиче се да Народна скупштина захтијева од Савјета безбједности УН да хитно усвоји резолуцију којом се окончава функција високог представника у БиХ и затвара ОХР.
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