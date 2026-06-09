Спашава ли влада ФБиХ Жељезару или купује вријеме до избора?

Аутор:Весна Азић
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Усвојен је, али још није коначан. Ријеч је o посебном, ткзв. ,,lex specialis'' закону. Овакви закони никада се не налазе у редовној Парламентарној процедури. Намјера му је да одгоди стечај, постави принудну Управу од стране Владе ФБиХ и реорганизуе рад зеничке Жељезаре. Негативна је ово ствар за економију.
Питање је хоће ли уопште и какве бенефите донијети БиХ, каже први човјек Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента ФБиХ. Није то једина спорна тачка овог закона. Спорно је и нејасно ко ће и како обезбиједити минимално 130 милиона марака како би се покренула производња. Узимајући у обзир да то није могао да обезбиједи приватни капитал.
,,Он што је мени чудно и што сам раније коментарисао јесте чињеница да се на крају овог закона нема фискалне ефекте по ФБиХ. Шта то значи? Да ФБиХ доноси овакав закон, а нема обезбијеђена финансијска средства да подигне Жељезару Зеница’’, рекао је Адмир Чавалић, предсједавајући Одбора за економску политику и финансије Представничког дома Парламента ФБиХ.
Није ово најбоље рјешење, став је и федерални министар трговине. Великим дијелом разлог томе је ЦБАМ и увођење квота на увоз челика.
,,Наравно да овај закон није најбоље рјешење. Али, јесте некакво. Морамо пронаћи неки начин који ће помирити све стране'', рекао је Амир Хасичевић, министар трговине у Влади ФБиХ
Све је то куповина времена. Влада Федерације БиХ пребацила је врућ кромпир на Парламент, свој нерад, каже Аднан Ефендић. Није му јасно на који начин је Влада ФБиХ планирала покренути производњу када немају енергенте. Нису предвидјели ребаланс буџета и финансијска средства.
,,Ја сам на Парламенту исказао своју бојазност да ће Влада нешто покренути, поготово ако знамо да ова иста Влада није у стању изградити 150 м пруге у Јабланици, а да они покрену производњу у Жељезари.. Када поставимо питање којим средствима, е ту нема одговора. Дакле нису планирали средства, нема плана. Тражимо план, имате ли план како ћете покренути реструктуирње? Нема плана’’, рекао је Аднан Ефендић, посланик СДА у Представничком дому Парламента ФБиХ.
Не насједајте на причу о бризи за раднике. Ево нема везе са радницима. Сваки глас за овај закон је глас за политичку кампању. Не за радна мјеста. Ово је отимачина приватне имовине, која ће као резултат довести Федерацију БиХ до још већег кредитног ропства, став је Жељезаре. Кажу и да се не може се оживјети нешто што се годинама уништавало.
,,Посебно скрећемо пажњу да Влада ФБиХ ни на један начин није одговорила нити се осврнула на понуду већинског власника да се, уз повлачење закона из парламентарне процедуре од стране Владе ФБиХ, већински власник обавеже на инвестиције од 450 милиона марака у Нову Жељезару, те стварање 3500 радних мјеста што нам указује да Влада ФБиХ и није заинтересована за инвестиције и радна мјеста јер ти ефекти настају након октобарских избора", наводе из Жељезаре.
У питању је лоша процјена Владе ФБиХ јер већински власник неће радити на властиту штету ни под којим околностима, потврдили су за АТВ из зеничке Жељезаре. Очекивани одштетни захтјев већинског власника према ФБиХ ће износити преко пола милијарде марака. Из Владе ФБиХ и ресорног министарства на наше упите нисмо добили одговоре.
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