Према старом вјеровању данас треба избјегавати свађе, а једну ствар обавезно урадите

Аутор:АТВ
Коментари:0
У календару Српске православне цркве, данашњи дан посвећен је Преподобном Никити Исповеднику. Он је био епископ халкидонски. Ријеч је о свецу који се у раној младости одрекао свијета и упутио се на монашки подвиг.
Био је запажен од стране црквених старјешина захваљујући својим врлинама, због чега је добио мјесто архијереја у Халкидону.
Као архијереј био је нарочито милостив према биједнима, сиротима, удовицама и ништавнима.
Врлина Светог Никите огледа се и у томе што је у тренутку када је зли Лав Јерменин устао против икона, устао и овај светитељ са намјером да одбрани иконе, едукујући цара о значају икона.
Због тога је претрпио различита понижавања, зле језике, али и утамничење. На крају је био и протјеран у изгнанство.
За вријеме живота направио је многа чудеса молитвом, а када је умро, његово тијело су пренијели у манастир. На самој сахрани, многи болесници који су му дотакли тијело, одједном су били исцијељени. Мошти су му биле положене до гробнице његовог духовног оца Никифора и друга Атанасија. Преминуо је 824. године.
Зато данас, обавезно удијелите милостињу онима којима је потребна.
Према народним вјеровањима, на данашњи дан ваља да се поспреми кућа и оде се у посјету најближима. Треба избјегавати свађе и никако не би требало узимати иглу у руке, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
07
20
07
13
07
11
07
04
06
58
Тренутно на програму