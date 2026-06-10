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Према старом вјеровању данас треба избјегавати свађе, а једну ствар обавезно урадите

Аутор:

АТВ
10.06.2026 07:04

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Према старом вјеровању данас треба избјегавати свађе, а једну ствар обавезно урадите
Фото: АТВ

У календару Српске православне цркве, данашњи дан посвећен је Преподобном Никити Исповеднику. Он је био епископ халкидонски. Ријеч је о свецу који се у раној младости одрекао свијета и упутио се на монашки подвиг.

Био је запажен од стране црквених старјешина захваљујући својим врлинама, због чега је добио мјесто архијереја у Халкидону.

Као архијереј био је нарочито милостив према биједнима, сиротима, удовицама и ништавнима.

Врлина Светог Никите огледа се и у томе што је у тренутку када је зли Лав Јерменин устао против икона, устао и овај светитељ са намјером да одбрани иконе, едукујући цара о значају икона.

Због тога је претрпио различита понижавања, зле језике, али и утамничење. На крају је био и протјеран у изгнанство.

За вријеме живота направио је многа чудеса молитвом, а када је умро, његово тијело су пренијели у манастир. На самој сахрани, многи болесници који су му дотакли тијело, одједном су били исцијељени. Мошти су му биле положене до гробнице његовог духовног оца Никифора и друга Атанасија. Преминуо је 824. године.

Зато данас, обавезно удијелите милостињу онима којима је потребна.

Према народним вјеровањима, на данашњи дан ваља да се поспреми кућа и оде се у посјету најближима. Треба избјегавати свађе и никако не би требало узимати иглу у руке, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

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православље

Православни календар

светац

обичаји

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