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Гледаоци шокирани: Прекинуто лото извлачење у програму уживо

Аутор:

АТВ
09.06.2026
20:14=>20:28

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Гледаоци шокирани: Прекинуто лото извлачење у програму уживо
Фото: АТВ

Због техничких проблема прекинуто је извлачење Лото плус игре у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије.

Водитељка вечерашњег извлачења обратила се комисији и замолила их за објашњење, а из комисије су поручили да је извлачење прекинуто због техничких проблема.

Након неколико минута чекања, извлачење је настављено након што су отклоњени сви технички проблеми.

Ова ситуација је изненадила многе играче јер се не дешава често да се због техничких проблема прекине извлачење.

Резултате данашњег извлачења прочитајте у наставку:

Лото резултати 46. кола, које је извучено 09.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Лото 7/39 резултати, 46. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 620.000КМ, извучени су бројеви: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.

Лото плус резултати, 46. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.100.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 46. коло

Џокер игра у 46. колу износила је 930.000 КМ, извучени су бројеви: 0,6,0,6,0,4.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лото

прекид

Лутрија Републике Српске

Лото плус резултати

Државна Лутрија Србије

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