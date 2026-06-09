Гледаоци шокирани: Прекинуто лото извлачење у програму уживо

Аутор:АТВ
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Због техничких проблема прекинуто је извлачење Лото плус игре у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије.
Водитељка вечерашњег извлачења обратила се комисији и замолила их за објашњење, а из комисије су поручили да је извлачење прекинуто због техничких проблема.
Након неколико минута чекања, извлачење је настављено након што су отклоњени сви технички проблеми.
Ова ситуација је изненадила многе играче јер се не дешава често да се због техничких проблема прекине извлачење.
Резултате данашњег извлачења прочитајте у наставку:
Лото резултати 46. кола, које је извучено 09.06.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 620.000КМ, извучени су бројеви: 11, 6, 17, 30, 37, 19, 22.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.100.000 КМ, извучени су бројеви: 17, 14, 34, 36, 13, 20,15.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 46. колу износила је 930.000 КМ, извучени су бројеви: 0,6,0,6,0,4.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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