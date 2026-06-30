Нестала Миа Ракић (9) у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција интензивно трага за дјевојчицом Мијом Ракић (9), која је у понедјељак ујутру нестала након што је превезена до Основне школе "Ана Сегерс" у берлинском насељу Адлерсхоф.
Према наводима полиције, дјевојчицу је превозна служба довезла до школе, али она никада није ушла у школску зграду. Нестанак је откривен тек поподне, када је требало да буде преузета након завршетка наставе, преноси Телеграф.
Мија има смеђе очи, снажније је грађе и дугу смеђу косу. Постоји могућност да са собом носи платнену торбу са мотивима животиња.
Полиција је саопштила да се истрага води у свим правцима и да је ово први пут да је пријављен њен нестанак. Истражитељи провјеравају да ли је дјевојчица правилно предата школи након доласка школским превозом. У оквиру истраге биће саслушана дјеца која су се тог јутра налазила у истом возилу, као и чланови њене породице.
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Јединица за нестале особе Државне криминалистичке полиције упутила је апел грађанима да помогну у потрази. Посебно се траже особе које су видјеле Мију у понедељак послије 7.50 часова у околини школе или имају било какве информације које би могле допринијети њеном проналаску.
Грађани информације могу пријавити Јединици за нестале особе берлинске полиције позивом на број (030) 4664-912444, путем електронске поште на адресу LKA124Hinweise@polizei.berlin.de, или у најближој полицијској станици.
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