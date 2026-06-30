Нереди у Хагу, неколико лица ухапшено

Аутор:АТВ редакција
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Неколико лица је ухапшено након што су у Хагу избили нереди послије пораза репрезентације Холандије од репрезентације Марока на Свјетском првенству у фудбалу, саопштила је полиција.
Из полиције наводе да су "током прославе побједе Марока" у кварту Схилдерсвијк.
Фудбал
Није могло драматичније – Мароко избацио Холандију послије пенала!
Окупљена група људи гађала је полицајце камењем и пиротехничким средствима, због чега су размјештене мобилне полицијске јединице и постављен је водени топ.
Холандија је ноћас изгубила од Марока у утакмици шеснаестине финала, након извођења једанаестераца, преноси Срна.
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