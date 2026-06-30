Logo

У Црној Гори снимљено отровно створење: Убод изазива паралишуће болове

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 12:15

Коментари:

0
riba lav more otrovna riba
Фото: Pexel/ Roger Gasper

Члан Фејсбук групе "Општина Рисан" забележио је несвакидашњи, опасан призор на црногорском приморју – фотографисао је рибу лав, изузетно отровну врсту.

Риба лав је предатор који се најчешће задржава уз стеновито морско дно, а препознатљива је по отровним бодљама чији убод може да изазове јаке болове који трају данима, грчење мишића, појачано знојење, проблеме с дисањем.

На објаву у поменутој Фејсбук групи многи су због тога реаговали са страхом.

"Ускоро ћемо се купати у ронилачким одијелима јер је и зрачење штетно или правити базене уз обалу", "Јако је лијепа, али изузетно опасна", "Куку, многи знају да је отровна", гласе само неки од коментара испод објаве.

Уколико вас убоде риба лав, савјетује се да захваћено мјесто одмах потопите у топлу воду, а потом што прије потражите љекарску помоћ.

Природно станиште рибе лав је Индијски океан и Црвено море, али се дешава да у Медитеран стигну кроз Суецки канал.

Отровне рибе виђене и у Грчкој

Подсјећамо, ових дана су отровне рибе главна тема и у Грчкој у којој риба зец изазива посебну забринутост, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба зец

Риба Лав

Црна Гора

Грчка

Море

Љетовање

љето 2026

Коментари (0)

Прочитајте више

Риба зец

Свијет

Европа жели да потпуно искоријени рибу-зец: Ево колико ће се плаћати сваки уловљени килограм

4 ч

0
Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

20 ч

0
руба са зубима

Друштво

Туристи у Грчкој у паници због "рибе-зец"

1 седм

0

Више из рубрике

Школа

Регион

Слао лажне дојаве о бомбама у школама, подигнута оптужница

52 мин

0
Дјевојку ујео поскок, она снимала борбу за живот

Регион

Жену ујео поскок, снимљена борба за живот

14 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Словенци ухапшени у Хрватској: Напали госте у ресторану, затим полицију

17 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Мушкарац (64) погинуо у тешком судару аутомобила и теретног возила

18 ч

0

  • Најновије

12

41

Са дневног реда скинуте измјене Кривичног закона којима се кажњава величање усташтва

12

36

Вулић: Апсолутна подршка Клуба СНСД-а српском члану Предсједништва БиХ

12

35

Нестала Миа Ракић (9) у Њемачкој

12

32

Шта се дешава са вашом кожом када изгорите на сунцу? Ево зашто настају црвенило, пликови и љуштење

12

31

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима