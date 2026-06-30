У Црној Гори снимљено отровно створење: Убод изазива паралишуће болове

Аутор:АТВ редакција
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Члан Фејсбук групе "Општина Рисан" забележио је несвакидашњи, опасан призор на црногорском приморју – фотографисао је рибу лав, изузетно отровну врсту.
Риба лав је предатор који се најчешће задржава уз стеновито морско дно, а препознатљива је по отровним бодљама чији убод може да изазове јаке болове који трају данима, грчење мишића, појачано знојење, проблеме с дисањем.
На објаву у поменутој Фејсбук групи многи су због тога реаговали са страхом.
"Ускоро ћемо се купати у ронилачким одијелима јер је и зрачење штетно или правити базене уз обалу", "Јако је лијепа, али изузетно опасна", "Куку, многи знају да је отровна", гласе само неки од коментара испод објаве.
Уколико вас убоде риба лав, савјетује се да захваћено мјесто одмах потопите у топлу воду, а потом што прије потражите љекарску помоћ.
Природно станиште рибе лав је Индијски океан и Црвено море, али се дешава да у Медитеран стигну кроз Суецки канал.
Подсјећамо, ових дана су отровне рибе главна тема и у Грчкој у којој риба зец изазива посебну забринутост, преноси Б92
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