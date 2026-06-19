Туристи у Грчкој у паници због "рибе-зец"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Актуелна је прича о такозваној риби-зец, због које се огласио и грчки Црвени крст и издао смјернице грађанима Грчке и туристима шта да раде. Али у плићаку има и других створења које праве проблеме.
Један од таквих примјера је исповијест српског туристе који већ годинама љетује у Полихрону. Он је на друштвеним мрежама, уз дозу хумора, "објавио рат" непознатој риби која га је, према његовим ријечима, "терорисала" у плићаку док се купао с дјецом.
"Уједа – није болно, али уједа! Бар десетак пута ме је напала. Брза је, не могу да је ухватим, а наоружан сам до зуба маском и перајима", описао је своју "борбу" овај туриста, напомињући да се у дубини ништа слично не дешава.
Његово искуство није усамљено. Београђанин који је прошле године љетовао у Неа Флогити, у Солунској регији, описао је готово идентичну ситуацију.
"Кадгод би били у плићаку са дјецом, навали неко мало јато и осјетиш као мало штипкање, по стопалима, богами мени и по бутинама", испричао је он.
Иако дјецу нису дирале, рибице су одрасле приморавале на стално кретање или одлазак у дубљу воду. У једном тренутку, његова супруга је задобила лакши ујед за прст на нози који је благо прокрварио, што је, како наводи, додатно привукло рибице, па је тог дана одустала од купања, преноси Б92
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
29
10
25
10
21
10
18
10
15
Тренутно на програму