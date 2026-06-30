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Слао лажне дојаве о бомбама у школама, подигнута оптужница

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:54

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Школа
Фото: pexels

Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала /Ускок/ подигла је оптужницу против деветнаестогодишњег хрватског држављанина, који се терети да је слао лажне дојаве о постављеним бомбама у установама широм Хрватске.

Оптужница је подигнута због кривичног дјела тероризам пред Жупанијским судом у Сплиту након истраге покренуте 1. маја, наведено је на страници Уксока.

Према оптужници, младић је од 24. до 29. априла у Плочама путем мобилног телефона приступио једном серверу на интернету и отворио кориснички рачун на име друге особе, те слао мејлове на адресе различитих институција.

У порукама је лажно тврдио да су у школама и вртићима у Загребу, Задру, Опузену, Сплиту и Плочама постављене експлозивне направе које ће бити активиране.

Због тих пријетећих порука, школе и вртићи били су евакуисани, те су обављени контрадиверзиони прегледи објеката.

Лажне дојаве изазвале су и страх и узнемиреност међу дјецом и запосленима у овим установама, али и код шире јавности.

На адресе бројних школа, вртића и других установа широм Хрватске крајем априла и почетком маја стизале су дојаве о постављеним бомбама, а након прегледа утврђено је да су све биле лажне.

Према ранијим подацима полиције, у том период било је више од 500 лажних дојава, преноси Срна.

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Тагови :

Хрватска

Дојаве о бомби у школама

дојава о бомби

Оптужница

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