Слао лажне дојаве о бомбама у школама, подигнута оптужница

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за сузбијање корупције и организованог криминала /Ускок/ подигла је оптужницу против деветнаестогодишњег хрватског држављанина, који се терети да је слао лажне дојаве о постављеним бомбама у установама широм Хрватске.
Оптужница је подигнута због кривичног дјела тероризам пред Жупанијским судом у Сплиту након истраге покренуте 1. маја, наведено је на страници Уксока.
Према оптужници, младић је од 24. до 29. априла у Плочама путем мобилног телефона приступио једном серверу на интернету и отворио кориснички рачун на име друге особе, те слао мејлове на адресе различитих институција.
У порукама је лажно тврдио да су у школама и вртићима у Загребу, Задру, Опузену, Сплиту и Плочама постављене експлозивне направе које ће бити активиране.
Због тих пријетећих порука, школе и вртићи били су евакуисани, те су обављени контрадиверзиони прегледи објеката.
Лажне дојаве изазвале су и страх и узнемиреност међу дјецом и запосленима у овим установама, али и код шире јавности.
На адресе бројних школа, вртића и других установа широм Хрватске крајем априла и почетком маја стизале су дојаве о постављеним бомбама, а након прегледа утврђено је да су све биле лажне.
Према ранијим подацима полиције, у том период било је више од 500 лажних дојава, преноси Срна.
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