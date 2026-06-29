Путујете у Хрватску: Немојте да вас изненади правило 15 минута у кафићима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Уколико путујете у Хрватску, требало би да будете спремни на правило 15 минута које се примјењује у појединим кафићима како не бисте остали затечени. И то није најгоре.
Протеклих дана друштвеним мрежама проширило се неколико прича у којима се грађани жале на однос угоститеља у Хрватској према гостима.
Економија
Љетовање на Јадрану не мора бити папрено: Доручак 4, апартман 20 евра
"Н1инфо.хр" преноси објаву из Фејсбук групе "Утрина – мој кварт", у којој је један Загрепчанин описао своје искуство у једном локалном кафићу.
"Наручио сам кафу са млијеком, а конобарица или можда власница, заиста не знам ко је у питању, одмах ми је рекла да је код њих дозвољено задржавање 15 минута и да, ако ми то одговара - одлично, а ако не, могу слободно да одем. Свашта сам доживио, али овако нешто још нисам. Само сам устао и отишао (наравно, поздравио и захвалио се), а она ме је само мрко погледала и није проговорила ни ријеч", написао је он.
У коментарима на објаву неко је написао да на излогу тог кафића заиста стоји обавјештење о правилу које ограничава боравак гостију на 15 минута.
Још један грађанин у истој групи описао је слично искуство у истом локалу.
"Прошле јесени дошао сам тамо са двојицом пријатеља и хтјели смо да наручимо кафу и два пива. Речено нам је да је у реду само ако успемо да попијемо све за 15 минута, а ако не можемо - ништа од тога. Питали смо у чему је ствар, а жена нам је одговорила да је циљ бржа смјена гостију", истакао је он.
Ових дана на Фејсбуку се појавила и објава једног туристе који је у Јадранову ушао у угоститељски објекат на плажи са намјером да попије пиће.
Градови и општине
Град у Српској издваја 700.000 КМ за запошљавање и самозапошљавање
Доживио је ситуацију гору него горенаведену.
"Сјео сам на терасу и чекао десет минута да неко дође. Када је особље коначно пришло и питало шта желимо, наручио сам пиће. Конобарица ми је рекла да не могу да добијем пиће ако не планирам да једем и замолила ме да напустим сто", написао је он.
Испод те објаве јавило се више људи који су описали слична искуства у угоститељским објектима. Посебно се издвојио коментар у којем се наводи да поједини ресторани не желе да услуже парове за столовима намијењеним за четири или више особа.
"У Трогиру не можете да једете у ресторану ако вас је само двоје. Имају столове само за четири или више особа. Једва смо нашли ресторан који има сто за двоје", надовезао се један корисник.
Овакве ситуације нису прецизно регулисане важећим законима и правилницима о угоститељству, наводи "Н1". На примјер, Закон о угоститељској дјелатности у члану 10, који прописује обавезе угоститеља, у ставу 15 само уопштено наводи да угоститељ треба да се према госту односи "љубазно, коректно и професионално", док се у ставу 16 додаје да према госту треба да поступа "са повећаном пажњом, у складу са правилима струке и добрим пословним обичајима".
Међутим, правила попут ограничења задржавања за столом на 15 минута или забране да двије особе сједе за столом намијењеним за четворо не уклапају се у овако опште одредбе закона.
Занимљивости
Новац стиже за четири знака до 4. јула
Ана Кнежевић из Хрватског удружења за заштиту потрошача (ХУЗП) каже да им углавном стижу притужбе гостију због рачуна у угоститељским објектима, док је жалби на овакве ситуације веома мало.
"Угоститељи могу сами да пропишу правила пословања, али то заиста нема много смисла и није у реду. Ако очекују од гостију да се понашају пристојно, онда би и они требало да се на исти начин односе према гостима. Сада, током туристичке сезоне, сви користе прилику да зараде што више", рекла је Кнежевић.
Предсједник Удружења угоститеља Града Загреба Франц Летица сматра да сваки угоститељ у свом локалу има право да пропише сопствена правила пословања. Како каже, свако води своју пословну политику, а друго је питање да ли ће му се таква пракса исплатити или ће му се обити о главу.
Србија
Пред Апелационим судом предмет против оптужених за убиство Данке Илић: Ево о чему се сада ради
"Сваки послодавац, било да је угоститељ, трговац, аутомеханичар или неко други, има право да у свом објекту одреди правила пословања. Да ли ће тиме привући или одбити госте, то је његова ствар. Угоститељ мора да услужи госта, али може и да га замоли да напусти локал ако у томе види свој интерес. Ако му то није циљ, а ипак послује на такав начин, онда би требало да размисли и послује паметније“, рекао је Летица.
Говорећи о распоређивању гостију по столовима у ресторанима, Летица додаје да је уобичајена пракса да се гости смјештају у складу са бројем особа.
"Ако их је двоје, нема смисла да сједну за сто намијењен за шест особа", закључио је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
5 ч0
Регион
9 ч0
Регион
12 ч0
Регион
13 ч0
Најновије
20
30
20
21
20
05
20
04
19
50
Тренутно на програму