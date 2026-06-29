Logo

Букнуо пожар на једном од најпопуларнијих хрватских острва: Снимци су стравични

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 07:18

Коментари:

0
Букнуо пожар на једном од најпопуларнијих хрватских острва: Снимци су стравични
Фото: Facebook / Vatrogasci - 193

На острву Вис у недјељу касно увече, око 23 часа, избио је пожар на отвореном простору. Ватра је захватила борову шуму и макију на подручју Комиже, на локацији уз пут за Подхумље, саопштила је страница Ватрогасци 193.

Гашење пожара отежавају суво тло и вјетар.

На интервенцију су изашле све расположиве ватрогасне снаге са острва. Иако је повољна околност то што током ноћи није било јачег ветра, пожар се због изразито сувог тла већ у првом сату брзо ширио, преноси Далмација Данас.

Додатни проблем представљао је бурин и који је, према подацима аутоматске метеоролошке станице у Комижи, дувао брзином од око 4 метра у секунди, што је било довољно да допринесе даљем ширењу ватре.

Вис је једно од најпознатијих хрватских острвских љетовалишта, иако је мирнији и мање комерцијалан од, на примјер, Хвар или Брач.

Познат је по кристално чистом мору и увалама, плажама попут Стинива, која је међу најпознатијима у Хрватској, Модрој шпиљи на оближњем острву Бишево, једној од најпосећенијих природних атракција на Јадрану, граду Комижа, познатом по рибарској традицији, и граду Вис, томе што је деценијама био војна зона бивше Југославије, због чега је дуго био затворен за стране туристе, па је сачувао аутентичан изглед.

Током љетње сезоне Вис привлачи велики број домаћих и страних туриста, па је вијест о пожару на том острву посебно значајна јер се дешава усред туристичке сезоне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Хрватска

ватра

Љетовање

љетовање 2026.

острво Вис

Коментари (0)

Више из рубрике

Слабији земљотрес погодио Задар

Регион

Слабији земљотрес погодио Задар

19 ч

0
Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској

Регион

Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској

23 ч

0
Утопио се младић (28) у Загребу

Регион

Утопио се младић (28) у Загребу

1 д

0
Ајкула

Регион

Драматичан призор код Пуле; Ајкула уочена 40 метара од обале

2 д

0

  • Најновије

11

28

Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима