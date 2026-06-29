Букнуо пожар на једном од најпопуларнијих хрватских острва: Снимци су стравични

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На острву Вис у недјељу касно увече, око 23 часа, избио је пожар на отвореном простору. Ватра је захватила борову шуму и макију на подручју Комиже, на локацији уз пут за Подхумље, саопштила је страница Ватрогасци 193.
Гашење пожара отежавају суво тло и вјетар.
На интервенцију су изашле све расположиве ватрогасне снаге са острва. Иако је повољна околност то што током ноћи није било јачег ветра, пожар се због изразито сувог тла већ у првом сату брзо ширио, преноси Далмација Данас.
Додатни проблем представљао је бурин и који је, према подацима аутоматске метеоролошке станице у Комижи, дувао брзином од око 4 метра у секунди, што је било довољно да допринесе даљем ширењу ватре.
Вис је једно од најпознатијих хрватских острвских љетовалишта, иако је мирнији и мање комерцијалан од, на примјер, Хвар или Брач.
Познат је по кристално чистом мору и увалама, плажама попут Стинива, која је међу најпознатијима у Хрватској, Модрој шпиљи на оближњем острву Бишево, једној од најпосећенијих природних атракција на Јадрану, граду Комижа, познатом по рибарској традицији, и граду Вис, томе што је деценијама био војна зона бивше Југославије, због чега је дуго био затворен за стране туристе, па је сачувао аутентичан изглед.
Током љетње сезоне Вис привлачи велики број домаћих и страних туриста, па је вијест о пожару на том острву посебно значајна јер се дешава усред туристичке сезоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму