Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Држављанка БиХ која је покушала унијети 20.040 евра и 2.750 КМ у Хрватску на граничном прелазу Каменско, добила је новчану казну у износу од 4.800 евра јер није пријавила да са собом има велику количину готовине, саопштено је из Царинске управе Хрватске.
Како наводе, све се десило 25. јуна, а из Царина наводе да је она тиме прекршила Закон о девизном пословању.
„Током улазне контроле утврђено је да држављанка Босне и Херцеговине, која је у Републику Хрватску улазила као путница у путничком возилу босанскохерцеговачких регистарских ознака, није испунила законску обавезу пријаве готовине Царинској управи, односно граничној полицији, писаним или електронским путем. Непријављена готовина пронађена је у њеном ручном пртљагу“, стоји у саопштењу.
Царинска управа подсјетила је да су сва лица која при уласку у или изласку из Европске уније преносе готовину у вриједности од 10.000 евра или више дужна да пријаве готовину надлежним органима.
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