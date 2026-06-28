Logo

Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 12:25

Коментари:

0
Није пријавила 20.000 евра на граници: Држављанка БиХ папрено кажњена у Хрватској
Фото: hak.hr

Држављанка БиХ која је покушала унијети 20.040 евра и 2.750 КМ у Хрватску на граничном прелазу Каменско, добила је новчану казну у износу од 4.800 евра јер није пријавила да са собом има велику количину готовине, саопштено је из Царинске управе Хрватске.

Како наводе, све се десило 25. јуна, а из Царина наводе да је она тиме прекршила Закон о девизном пословању.

„Током улазне контроле утврђено је да држављанка Босне и Херцеговине, која је у Републику Хрватску улазила као путница у путничком возилу босанскохерцеговачких регистарских ознака, није испунила законску обавезу пријаве готовине Царинској управи, односно граничној полицији, писаним или електронским путем. Непријављена готовина пронађена је у њеном ручном пртљагу“, стоји у саопштењу.

Царинска управа подсјетила је да су сва лица која при уласку у или изласку из Европске уније преносе готовину у вриједности од 10.000 евра или више дужна да пријаве готовину надлежним органима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

царина

пренос новца преко границе

Хрватска

Граница са БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Утопио се младић (28) у Загребу

Регион

Утопио се младић (28) у Загребу

23 ч

0
Ајкула

Регион

Драматичан призор код Пуле; Ајкула уочена 40 метара од обале

1 д

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

1 д

0
Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

Регион

Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

1 д

0

  • Најновије

13

14

Кеба скрхан болом, цијела породица Којић пролази кроз тешке дане

13

12

Полиција ухапсила мушкарца: Осумњичен да је напао суграђанина пред дјецом

12

53

Један од најбољих играча Шведске због повреде завршио Свјетско првенство!

12

53

Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

12

40

На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима