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Вођевић: Желимо да пошаљемо поруку да смо јак и достојанствен народ

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:37

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Драган Вођевић, начелник Мркоњић Града
Фото: РТРС

Начелник Мркоњић Града Драган Вођевић рекао у да је Мркоњић Град спреман за обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој хрватској акцији "Олуја" 4. августа.

"У наредном периоду ћемо обиљежити све важне датум на достојанствен начин", рекао је Вођевић.

Истакао је да је Мркоњић Град заслужио да буде домаћин обиљежавања.

"И заслужили смо да будемо на мапи обиљежавања свих важних историјских датума. Желимо да пошаљемо поруку да смо јак и достојанствен народ, да живимо на свом огњишту и да настављамо да се развијамо", рекао је Вођевић.

Подсјетио је и на злочине у Мркоњић Граду.

"У Мркоњић Граду је пронађена највећа појединачна масовна гробница Срба. Имали смо и доста микролокација са страдалим Србима. За ове злочине нико није одговарао", навео је Вођевић.

Навео је да Мркоњић Град гледа и у будућност.

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"Развијамо се, највише уз подршку Владе Републике Српске. Радимо инфраструктурне пројекте. Очекујемо и сарадњу са Србијом. Улазимо у озбиљну реконструкцију центра општине и уљепшаћемо центар у наредном периоду". навео је Вођевић, преноси РТРС.

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Тагови :

Драган Вођевић

Олуја

страдање Срба

Мркоњић Град

Дан сјећања

Коментари (5)

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