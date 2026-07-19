Додик: БиХ не може функционисати с бонским овлашћењима

Аутор:АТВ редакција
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На састанку руководстава СНСД-а и ХДЗ-а БиХ током седмице јасно је речено да све одлуке високих представника морају бити одбачене и проглашене ништавним, рекао је предсједник Милорад Додик.
Истакао је да БиХ не може функционисати с бонским овлашћењима, која нису дио Дејтонског мировног споразума.
"Високи представници не могу да намећу законе, смјењују изабране представнике и управљају мимо Устава. Током седмице посјетио сам и општину Билећа, гдје сам се увјерио да изградња вртића тече планираном динамиком", написао је Додик на Иксу.
На састанку руководстава СНСД-а и ХДЗ-а БиХ током седмице јасно је речено да све одлуке високих представника морају бити одбачене и проглашене ништавним.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 19, 2026
БиХ не може функционисати с бонским овлашћењима, која нису дио Дејтонског мировног споразума. Високи представници не могу да… pic.twitter.com/emGyYnXwFg
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