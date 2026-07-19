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Додик: БиХ не може функционисати с бонским овлашћењима

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:06

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Милорад Додик
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На састанку руководстава СНСД-а и ХДЗ-а БиХ током седмице јасно је речено да све одлуке високих представника морају бити одбачене и проглашене ништавним, рекао је предсједник Милорад Додик.

Истакао је да БиХ не може функционисати с бонским овлашћењима, која нису дио Дејтонског мировног споразума.

"Високи представници не могу да намећу законе, смјењују изабране представнике и управљају мимо Устава. Током седмице посјетио сам и општину Билећа, гдје сам се увјерио да изградња вртића тече планираном динамиком", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Босна и Херцеговина

Бонска овлаштења

Коментари (2)

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