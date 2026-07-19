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Ово је трагично страдала кћерка Невене Хот

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 15:26

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Невена Хот
Фото: Инстаграм

У саобраћајној несрећи у Борчи Анастасија (23) трагично је изгубила живот. Она је кћерка бивше ријалити учеснице и глумице филмова за одрасле Невене Хот.

"Информер" је сада објавио Невенине фотографије са кћерком, а може се закључити да је млада Анастасија пресликана мајка.

Њихова заједничка фотографија настала је на мајчином вјенчању.

Невена Хот са кћерком Анастасијом
Невена Хот са кћерком Анастасијом

Иначе, до саобраћајне незгоде дошло је када је "фијат" којим је управљала Анастасија излетио са пута и ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.

Она је заједно са дјевојком Д.Н. која је била на мјесту сувозача превезена у Ургентни центар, али је тамо убрзо преминула.

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Тагови :

Невена Хот

трагедија

Кћерка Невене Хот

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