Ово је трагично страдала кћерка Невене Хот

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи у Борчи Анастасија (23) трагично је изгубила живот. Она је кћерка бивше ријалити учеснице и глумице филмова за одрасле Невене Хот.
"Информер" је сада објавио Невенине фотографије са кћерком, а може се закључити да је млада Анастасија пресликана мајка.
Њихова заједничка фотографија настала је на мајчином вјенчању.
Иначе, до саобраћајне незгоде дошло је када је "фијат" којим је управљала Анастасија излетио са пута и ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.
Она је заједно са дјевојком Д.Н. која је била на мјесту сувозача превезена у Ургентни центар, али је тамо убрзо преминула.
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