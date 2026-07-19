Ауто завршило на крову: У тешкој несрећи преминула дјевојка (22)

Аутор:АТВ редакција
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А. Т. (22) изгубила је битку за живот након што је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила јуче око 1.30 сати послије поноћи, сазнаје Телеграф.
Према сазнањима Телеграфа, до саобраћајне незгоде дошло је када је "фијат" којим је управљала А. Т. излетио са пута и ударио у бетонски стуб, а потом се од силине ударца преврнуо на кров.
А. Т. је том приликом задобила тешке повреде и хитно је превезена у Ургентни центар, али је тамо убрзо преминула.
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Сувозач у возилу, девојка Д. Н. (23) такође је повријеђена у удесу и задржана је у Ургентном центру на даљем лијечењу.
(Телеграф)
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