Додик: Не смије се заборавити етничко чишћење Срба у Хрватској и Крајини

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је данас да се не смије заборавити да су етнички очишћени простори у Хрватској и Крајини на којима су живјели Срби и да ће се о томе говорити у Мркоњић Граду 4. августа на обиљежавању Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
"Прије доласка Александра Вучића на власт у Србији покренули смо иницијативу да обиљежавамо заједничке датуме из историје, односно догађаје који су, нажалост, у правилу били тешки за наш народ", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, тако је и када је ријеч о страдању крајишког народа, не само у Хрватској, него и у Крајини у БиХ, а поготово оног дијела који је остао на простору ФБиХ.
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Он је навео да се данас савршено добро зна да је више Срба прогнано из ФБиХ, него муслимана из Републике Српске.
"Они су правили лажну вијест о томе да је ситуација обрнута. Они су мајстори спина", рекао је Додик новинарима у манастиру Ступље код Прњавора поводом заједничког обиљежавања Србије и Српске Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
Он је указао на то да су Бошњаци створили лажну представу о етничком чишћењу, подсјећајући да је само из Сарајева отишло 156.000 Срба.
"То је само из Сарајева, а гдје су друга подручја гдје су Срби живјели. Гдје је Хрватска", рекао је Додик.
Он је подсјетио да је у Госпићу по попису из 1939. године било 64 одсто Срба, а данас у том граду живе 24 Србина, а све остало је побијено у Другом свјетском и протеклом рату.
"Те ствари не смијемо да заборавимо и морамо о њима да говоримо. Муслимани и Хрвати који су периодично насртали на Србе прво су ишли с тим да почине злочине, онда умире неку ситуацију, да би се касније вратили поново истом том чину. Зато ми не можемо да разумијемо оне који мисле да могу да учине овај простор јединственим", рекао је Додик.
Он је истакао да је то немогуће, да то не да историја, данашње вријеме и непосредна прошлост.
"У Мркоњић Граду ћемо говорити управо о томе о тој повезници", рекао је Додик.
Подсјетио је да је Иво Андрић најбоље описао ово поднебље уз тврдњу да "кад улазите у БиХ престаје логика".
"Када се вратио у Београд, Андрић је рекао да више никад неће отићи у Сарајево и у БиХ зато што је на сцени калајштина, значи Калајева идеологија, а то је одвајање тог простора. Калај је хтио да направи босанско писмо, босанску нацију, да Дрину учини тврђавом", рекао је Додик.
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Он је указао да је један тако велики ум попут Андрића најбоље разумио БиХ и овај менталитет, смјењивање мржње и љубави које је увијек тињало, преноси "Срна".
"У билансу тих укупних страдања Срби су непримјерно страдали и зато је важно да о томе говоримо", поручио је Додик.
Предсједник Србије Александар Вучић најавио је јуче да ће Србија и Република Српска 4. августа у Мркоњић Граду заједнички обиљежити Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у злочиначкој хрватској акцији "Олуја".
Према подацима "Веритаса", током "Олује" протјерано је више од 220.000 Срба, а на евиденцији су имена 1.903 погинулих и несталих Срба из акције и послије ње, од којих су 1.247 цивили или 66 одсто, а око три четвртине били су старији од 60 година
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