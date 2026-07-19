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Додик: Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 14:16

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Предсједник Милорад Додик присуствовао је у манастиру Ступље обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.
Фото: X / Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастиру Ступље обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.

"Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа. Српска православна црква је кроз најтежа времена чувала наш идентитет, традицију и слободарски дух, окупљајући народ онда када је то било најпотребније", написао је Додик на Иксу.

Истакао је да је зато важно да чувамо наше манастире , градимо храмове и да вриједности које су сачувале српски народ преносимо будућим генерацијама.

Милорад Додик у манастиру Ступље

Република Српска

Додик у манастиру Ступље: Учествовао у литији

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Тагови :

Милорад Додик

вјера

Манастир Ступље

светиње

СПЦ

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