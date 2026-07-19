Додик: Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствовао је у манастиру Ступље обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.
"Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа. Српска православна црква је кроз најтежа времена чувала наш идентитет, традицију и слободарски дух, окупљајући народ онда када је то било најпотребније", написао је Додик на Иксу.
У манастиру Ступље присуствовао сам обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 19, 2026
Наше светиње су мјеста окупљања, вјере и духовне снаге српског народа. Српска православна црква је кроз најтежа времена чувала наш идентитет, традицију и… pic.twitter.com/TLrkg2XYQF
Истакао је да је зато важно да чувамо наше манастире , градимо храмове и да вриједности које су сачувале српски народ преносимо будућим генерацијама.
Република Српска
Додик у манастиру Ступље: Учествовао у литији
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