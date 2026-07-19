Logo

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 08:00

Коментари:

0
свијеће паљење свијећа црква
Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. биће обиљежен данас у Горњем Јеловцу код Приједора.

Биће служен помен за сву убијену дјецу у НДХ код спомен-костурнице у засеоку Мацуре, након чега ће бити положени вијенци и цвијеће.

Постоје мјеста на којима ријечи нису довољне да опишу обим и страхоте страдања, а Горњи Јеловац је једно од таквих мјеста, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

"Убијање невине дјеце је смишљено систематско убијање будућности. Њихова смрт је најдубља рана која никада не може зацијелити и коју ништа не може излијечити, ни вријеме, ни нови животи. Једина кривица те невине дјеце је што су носили српско име и презиме, што су имали српски идентитет", рекао је предсједник Милорад Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нема веће трагедије од оне када дијете постане мета монструма

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Злочин над Србима

НДХ

геноцид у НДХ

Јевреји

Роми

Коментари (0)

Више из рубрике

Лед на планини Влашић

Друштво

Невријеме протутњало дијеловима БиХ: Лед уништавао баште, киша потапала улице

17 ч

0
Запошљавање потомака погинулих бораца

Друштво

Велики број дјеце погинулих бораца и даље чека на запослење

18 ч

8
Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.

Друштво

Пале велике количине леда, настала штета: Планина у БиХ се данас забијелила

18 ч

0
Данас испаљено више од 200 противградних ракета

Друштво

Данас испаљено више од 200 противградних ракета

19 ч

0

  • Најновије

13

38

ЕЕС утростручио вријеме чекања, путници пропуштају летове

13

27

Букти пожар на популарном грчком острву, наређена евакуација

13

16

Ово нико није очекивао: Ђоковић фановима открио пол бебе

13

05

Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

12

45

Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима