Аутор:АТВ редакција
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Дан сјећања на дјецу убијену током геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ од 1941. до 1945. биће обиљежен данас у Горњем Јеловцу код Приједора.
Биће служен помен за сву убијену дјецу у НДХ код спомен-костурнице у засеоку Мацуре, након чега ће бити положени вијенци и цвијеће.
Постоје мјеста на којима ријечи нису довољне да опишу обим и страхоте страдања, а Горњи Јеловац је једно од таквих мјеста, изјавио је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Убијање невине дјеце је смишљено систематско убијање будућности. Њихова смрт је најдубља рана која никада не може зацијелити и коју ништа не може излијечити, ни вријеме, ни нови животи. Једина кривица те невине дјеце је што су носили српско име и презиме, што су имали српски идентитет", рекао је предсједник Милорад Додик.
Република Српска
Додик: Нема веће трагедије од оне када дијете постане мета монструма
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