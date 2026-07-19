Ковачевић: Хвала Шефику Џаферовићу на концизним наводима

Аутор:АТВ редакција
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Резултати преговора јасно показују да предсједник Милорад Додик не прави компромисе када је ријеч о надлежностима Републике Српске, те да су сви покушаји централизације правосуђа и креирања нових врховних и виших судова на нивоу БиХ спријечени, објављено је на Инстаграм налогу СНСД-а.
"Циљ је јасан - Апелационо одјељење се сели у Републику Српску, без икаквог ширења надлежности Сарајева или задирања у институције Српске. Предсједник Милорад Додик је започео овај процес, а циљ ће бити остварен до краја", навели су из СНСД-а.
Објављен је и видео у којем је и Шефик Џаферовић на сједници Дома народа потврдио да се кренуло од суда БиХ и вишег суда, онда апелационог суда БиХ, па се дошло до апелационог одјељења Суда ВиХ, додавши да је то масло СНСД-а, ХДЗ-а и "тројке".
Делегат у Дому народа Радован Ковачевић је рекао да је изненађујуће, али жели да се захвали Џаферовићу што је веома концизно навео све успјехе у преговорима које је постигао и остварио Милорад Додик.
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"Да подсјетимо, прво је тражено да буде врховни суд који ће надкровити комплетно правосуђе у БиХ, па и у Републици Српској и ФБиХ, па је Милорад Додик успио да то скине са дневног реда.
Па је тражено да то не буде врховни суд него виши суд који би био исто што и врховни суд само би се другачије звао, па је Милорад Додик и то скинуо са дневног реда", навео је Ковачевић.
Затим је тражено да се оснује нова судска инстанца која се зове апелациони суд која има свој посебан буџет, каже Ковачевић, па је Милорад Додик и то скинуо са дневног реда, обезбиједио да се само ради о апелационом одјељењу и договорио да то апелационо одјељење буде са сједиштем у Републици Српској.
"Тражено је да се прошире надлежности Суда БиХ, па је Милорад Додик и то скинуо са дневног реда и у потпуности се одустало од проширења надлежности Суда БиХ. То је посао који ћемо успјети да завршимо на тај начин, дакле, одвајање и издвајање апелационог одјељења, његово премјештање са сједиштем у Републику Српску без било каквог ширења надлежности Суда БиХ и без било каквог задирања у јасне надлежности ентитетских судова", нагласио је Ковачевић, преноси "Срна".
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