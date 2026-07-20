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Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 10:49

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Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење
Фото: Pixabay

У селу Љуг код Подујева десио се стравичан случај породичног ансеља. Мушкарац (63) је физички напао свог сина, а потом пријетио да ће скочити са крова куће да би избјегао хапшење.

Напад се догодио у суботу, 18. јула, око осам часова ујутру, након свађе између оца и сина. Како се сумња, отац је током сукоба више пута ударио сина дрвеном палицом и нанио му тјелесне повреде.

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Према исказу оштећеног, осумњичени је затим покушао да га нападне ножем, али је захваљујући брзој реакцији мајке успио да побјегне из куће и избјегне теже посљедице.

Повријеђени мушкарац збринут је у здравственој установи, након чега је у присуству представника Центра за социјални рад дао изјаву полицији.

По пријави насиља, полицијске патроле су изашле на лице мјеста, али се осумњичени закључао у кућу. Недуго затим изашао је на терасу на спрату и запријетио полицајцима да ће скочити уколико покушају да му приђу или га ухапсе.

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Због озбиљности ситуације на мјесто догађаја упућене су специјалне јединице полиције, које су предузеле мјере како би безбједно окончале инцидент.

О случају је обавиештен надлежни тужилац, а истрага ће утврдити све околности овог породичног насиља.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

насиље у породици

Косово и Метохија

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