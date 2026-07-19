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Потресне ријечи Невене Хот након што јој је погинула кћерка

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 15:45

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Невена Хот
Фото: Инстаграм

Вијест о трагичној смрти кћерке бивше учеснице ријалитија "Парови", Невене Хот, потресла је јавност.

Њена кћерка А.Т. (23) изгубила је живот у саобраћајној несрећи која се догодила у Борчи, када је аутомобил којим је управљала слетио са пута, ударио у бетонски стуб и преврнуо се на кров.

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Упркос брзој интервенцији љекара, дјевојка је подлегла тешким повредама.

Након трагедије, Невена Хот огласила се на друштвеним мрежама и емотивном поруком опростила од кћерке, преноси "Телеграф".

"Била си моје срце, моја највећа срећа и смисао мог живота. Од тренутка када си дошла на свијет, учинила си ме најсрећнијом особом и показала ми шта значи безусловна љубав. Ниједна ријеч не може описати колико си ми значила. Била си мој понос, моја снага, мој осмијех и оно највредније што сам икада имала. Заувијек ћеш остати најважнији дио мог живота", написала је Невена и додала:

"Одлазак може да раздвоји тијела, али никада љубав. Носићу те у свом срцу док дишем. Сваки мој дан биће испуњен успоменама на твој осмијех, твоју доброту и сву срећу коју си ми донијела. Никада те нећу заборавити. Вољећу те бескрајно, до посљедњег даха. Хвала ти што си била моја кћерка и што си ми подарила најљепшу љубав коју једна мајка може да осјети. Обећавам да све жеље које си имала и снове твоја мајка ће за тебе испунити. Почивај у миру, анђеле мој. Једног дана ћемо се поново срести".

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Тагови :

Кћерка Невене Хот

Невена Хот

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