Потресне ријечи Невене Хот након што јој је погинула кћерка

Аутор:АТВ редакција
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Вијест о трагичној смрти кћерке бивше учеснице ријалитија "Парови", Невене Хот, потресла је јавност.
Њена кћерка А.Т. (23) изгубила је живот у саобраћајној несрећи која се догодила у Борчи, када је аутомобил којим је управљала слетио са пута, ударио у бетонски стуб и преврнуо се на кров.
Србија
Ово је трагично страдала кћерка Невене Хот
Упркос брзој интервенцији љекара, дјевојка је подлегла тешким повредама.
Након трагедије, Невена Хот огласила се на друштвеним мрежама и емотивном поруком опростила од кћерке, преноси "Телеграф".
"Била си моје срце, моја највећа срећа и смисао мог живота. Од тренутка када си дошла на свијет, учинила си ме најсрећнијом особом и показала ми шта значи безусловна љубав. Ниједна ријеч не може описати колико си ми значила. Била си мој понос, моја снага, мој осмијех и оно највредније што сам икада имала. Заувијек ћеш остати најважнији дио мог живота", написала је Невена и додала:
"Одлазак може да раздвоји тијела, али никада љубав. Носићу те у свом срцу док дишем. Сваки мој дан биће испуњен успоменама на твој осмијех, твоју доброту и сву срећу коју си ми донијела. Никада те нећу заборавити. Вољећу те бескрајно, до посљедњег даха. Хвала ти што си била моја кћерка и што си ми подарила најљепшу љубав коју једна мајка може да осјети. Обећавам да све жеље које си имала и снове твоја мајка ће за тебе испунити. Почивај у миру, анђеле мој. Једног дана ћемо се поново срести".
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