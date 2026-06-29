Пред Апелационим судом предмет против оптужених за убиство Данке Илић: Ево о чему се сада ради

Аутор:АТВ редакција
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За убиство двогодишње дјевојчице Данке Илић оптужени су Д.Д. и С.Ј. Њено тијело до данас није пронађаено, а сумња се да су оптужени прво ударили дијете аутомобилом, па га бацили на депонију и касније премјестили.
Виши суд у Неготину данас је Апелационом суду у Нишу упутио на одлучивање списе предмета против оптужених за свирепо убиство двогодишње дјевојчице Данке Илић 26. марта 2024. године, ради одлучивања о поднесеној жалби.
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Овај суд је раније донио одлуку о потврђивању оптужнице против Д.Д. и С.Ј. којом се терете за тешко убиство, и истовремено одбио оптужбу и обуставио кривични поступак против Р.Д. оца Д.Д. који је био осумњичен да је помогао свом сину да сакрије тијело дјевојчице.
На то рјешење жалбу је уложило Више јавно тужилаштво у Зајечару, о чему сада треба да одлучи Апелациони суд у Нишу, речено је за Танјуг у Вишем суду у Неготину.
Браниоци оптужених нису уложили жалбе на рјешење Вишег суда у Неготину.
У овом случају је Апелациони суд у Нишу потврдио дио оптужнице који се односи на Д.Д. и С.Ј. док је дио у односу на Р.Д. укинуо и вратио првостепеном суду на одлучивање.
Оптужницом, која је подигнута након допуне истраге, Д.Д. и С.Ј. су оптужени за кривично дјело тешко убиство у саизвршилаштву.
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Допуна истраге је спроведена по налогу Апелационог суда у Нишу након што је два пута вратио рјешење о потврђивању оптужнице Вишем суду у Зајечару, с тим што је другог пута наложио да одлуку доноси потпуно ново судско вијеће и то Вишег суда у Неготину.
Тужилаштво је у оптужници предложило да суд Д.Д. и С.Ј. осуди на казне доживотног затвора.
Сумња се да су Д.Д. и С.Ј. 26. марта у Бањском пољу код Бора најприје аутомобилом ЈКП "Водовод", гдје су били запослени, ударили двогодишњу дјевојчицу и затим је ставили у возило.
Р.Д се сумњичи да је сину Д. Д. помогао да премјести тијело дјевојчице.
Рођени брат Д.Д. преминуо је 7. априла 2024. године у просторијама Полицијске управе у Бору током задржавања.
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