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Квад покосио дјевојку на тротоару, остала тешко повријеђена

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:21

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Тешка саобраћајна незгода догодила се синоћ око 20 часова у Сјеници, када је возач квада Ламберт С. (22), како се сумња, возилом ударио дјевојку (25) која је у том тренутку била на тротоару.

Несрећа се, према незваничним сазнањима, догодила у насељу Ставаљ у Сјеници. Возач се кретао Улицом Милована Јовановића према центру града када је изгубио контролу над возилом.

Када је изгубио контролу, возач квада прешао је на десну страну, сишао са коловоза и на тротоару ударио у пјешака, који је од силине ударца пао на тло.

Стање повријеђене дјевојке

Како тврде медији, у саобраћајној несрећи теже је повријеђена Сена Н. (25).

Дјевојка је задобила прелом кључне кости; није животно угрожена, али ће бити упућена на даље лијечење у Општој болници Ужице.

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На мјесто несреће одмах су стигли припадници Полицијске станице Сјеница и обавили увиђај.

О случају је обавијештено Основно јавно тужилаштво, одакле наводе да има елемената кривичног дјела "Тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја". Предложено је да се Ламберту С. одреди задржавање до 48 сати.

Возач квада одраније познат полицији

Како тврде медији, младић који је возио квад, Ламберт С., познат је полицији.

Према информацијама које наводно посједују медији, код њега је прошле године пронађена одређена количина марихуане, због чега је тада ухапшен и против њега је поднесена кривична пријава, преноси Курир.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

квад

повријеђени

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