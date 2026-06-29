Цијела Србија прича о њима: Браћа из Новог Пазара остварила успјех какав се ријетко памти

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Породица Фазлић из Новог Пазара ове године има разлог за понос каквим се ријетко која породица може похвалити. Браћа Мехмед и Омер Фазлић проглашени су ђацима генерације, један у Гимназији, други у основној школи.
Овакав успјех представља праву реткост и још једном потврђује да се знање, труд и упорност увијек препознају.
Старији брат Мехмед прије четири године био је ђак генерације основне школе, а сада је исту титулу освојио и завршивши Новопазарску гимназију. Како каже, обећање које је тада дао – да ће и након средње школе остати међу најбољима – успио је да испуни.
"Конкуренција у Гимназији је изузетно јака и сваке године све већа. Професори траже много, али нам истовремено пружају огромну подршку. Управо захваљујући раду, дисциплини и добрим менторима успио сам да остварим овај резултат" рекао је Мехмед.
Посебно истиче да су му радне навике стечене још у основној школи биле кључ успјеха, као и помоћ професора који су га припремали за бројна такмичења из физике и математике. Захваљујући оствареним резултатима, Мехмед ће без пријемног испита уписати Електротехнички факултет. Његов млађи брат Омер, који ће од јесени кренути у Гимназију, већ сада важи за једног од најперспективнијих ученика своје генерације. Признаје да му је старији брат био највећи узор, али и мотив да свакодневно помјера властите границе.
"Имао сам велику подршку родитеља, наставника и посебно Мехмеда. Желио сам да будем што бољи, а мој циљ је да једног дана постигнем чак и више од њега" казао је Омер.
На питање да ли је данас “модерно” бити одличан ученик, Омер без размишљања одговара:
"Јесте. Данас је сасвим нормално да се трудите, учите и будете успјешни. Знање је увијек вриједело и увијек ће вриједети."
Браћа Фазлић недавно су, заједно с осталим ђацима генерације, присуствовала пријему који је за најбоље ученике организовао град Нови Пазар. Мехмед сматра да такви догађаји имају много већи значај од самих награда.
"Лијепо је када град препозна труд ученика. Нису најважније награде, већ чињеница да се промовише знање и да млади виде како се рад и залагање цијене. То даје додатну мотивацију свим будућим генерацијама" истакао је.
Прича породице Фазлић шаље снажну поруку да се упорност, дисциплина и континуирани рад увијек исплате. Два ђака генерације из исте породице у истој години нису само породични успјех, већ и понос Новог Пазара и примјер свим младима да је знање најбоља инвестиција за будућност.
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