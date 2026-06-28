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Демонстрирана моћ новог наоружања и опреме Војске Србије

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:03

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Вјежба на Пасуљанским ливадама
Фото: Tanjug/Jadranka Ilić

На војном полигону "Пасуљанске ливаде" код Параћина завршено је гађање ратне технике, односно нових и модернизованих средстава и система Војске Србије, на којем је демонстрирано дејство наоружања и опреме.

Моћ новог наоружања и опреме приказана је у присуству предсједника Србије Александра Вучића, премијера Ђуре Мацута и чланова Владе Србије, предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића, српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и других званица.

Вјежба на Пасуљанским ливадама

Гађањем у мете демонстрирани су дејство артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства и гађање авијације, тенковских, механизованих, пешадијских и артиљеријских јединица, као и дронова и система лутајуће муниције.

Приказани су моћ и дејство модернизованих авиона "миг-29" и "орао", јуришних летјелица, модерних вођених ракета и авио-бомби, као и дронова, роботских платформи, тенкова, оклопних возила и другог наоружања и опреме.

У вјежби је било ангажовано више од 1.000 припадника Војске и МУП-а Србије и више од 130 средстава и система.

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Тагови :

Милорад Додик

Пасуљанске ливаде

Александар Вучић

Коментари (2)

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