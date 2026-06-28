Демонстрирана моћ новог наоружања и опреме Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
На војном полигону "Пасуљанске ливаде" код Параћина завршено је гађање ратне технике, односно нових и модернизованих средстава и система Војске Србије, на којем је демонстрирано дејство наоружања и опреме.
Моћ новог наоружања и опреме приказана је у присуству предсједника Србије Александра Вучића, премијера Ђуре Мацута и чланова Владе Србије, предсједника Милорада Додика, предсједника Народне скупштине Републике Српске Ненада Стевандића, српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и других званица.
Гађањем у мете демонстрирани су дејство артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства и гађање авијације, тенковских, механизованих, пешадијских и артиљеријских јединица, као и дронова и система лутајуће муниције.
Приказани су моћ и дејство модернизованих авиона "миг-29" и "орао", јуришних летјелица, модерних вођених ракета и авио-бомби, као и дронова, роботских платформи, тенкова, оклопних возила и другог наоружања и опреме.
У вјежби је било ангажовано више од 1.000 припадника Војске и МУП-а Србије и више од 130 средстава и система.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
6 ч3
Најновије
16
52
16
42
16
32
16
24
16
19
Тренутно на програму