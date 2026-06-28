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На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 12:40

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На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске
Фото: Srna

На полигону "Пасуљанске ливаде" одржава се гађање из средстава и система ратне технике Војске Србије, а присуствује и предсједник Србије Александар Вучић, премијер Србије проф. др Ђуро Мацут, министар унутрашњих послова Ивица Дачић, предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, као и предсједник СНСД Милорад Додик.

На полигону је ангажовано више од 130 средстава и система и преко 1.000 припадника Министарства одбране и Војске Србије.

Планирано је дејство артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства, након чега ће уследити гађање авијације, тенковских, механизованих, пешадијских и артиљеријских јединица, као и дронова и система лутајуће муниције.

Раније данас на војном аеродрому "Пуковник-пилот Миленко Павловић" у Батајници одржан је приказ нових и модернизованих средстава и система.

На аеродрому у Батајници приказана су средства из развоја наше одбрамбене индустрије, као и савремено наоружање и војна опрема Србије, међу којима авиони МиГ-29 и орао са убојним средствима, хеликоптери Х145, ракетни системи, вишецевни бацач ракате "вампир" и један број беспилотних летјелица.

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Тагови :

Милорад Додик

Војска Србије

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На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

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