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Када почиње служење војног рока у Србији?

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:56

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Када почиње служење војног рока у Србији?
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Служење војног рока у Србији почиње у марту, рекао је предсједник Србије Александар Вучић на аеродрому Батајница, гдје је у току приказ војних средстава Војске Србије.

Вучић истиче да је српска војска све снажнија, а биће још јача кад крене војни рок.

- То ће додатно да појача наше војне капацитете. Крећемо у марту са служењем веома кратког војног рока. То ће донијети много више одговорности, озбиљности, другачијег сагледавања живота - навео је он.

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Тагови :

војни рок

Србија

Александар Вучић

војни рок Србија

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