Када почиње служење војног рока у Србији?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Служење војног рока у Србији почиње у марту, рекао је предсједник Србије Александар Вучић на аеродрому Батајница, гдје је у току приказ војних средстава Војске Србије.
Вучић истиче да је српска војска све снажнија, а биће још јача кад крене војни рок.
- То ће додатно да појача наше војне капацитете. Крећемо у марту са служењем веома кратког војног рока. То ће донијети много више одговорности, озбиљности, другачијег сагледавања живота - навео је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч3
Република Српска
17 ч0
Србија
18 ч9
Република Српска
5 д5
Србија
2 ч3
Србија
4 ч0
Србија
18 ч0
Србија
18 ч9
Најновије
13
14
13
12
12
53
12
53
12
40
Тренутно на програму