Тзв. косовска полиција привела више десетина Срба на Газиместану: Издвојен отац са дјететом

Аутор:АТВ редакција
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На Газиместану је данас такозвана косовска полиција привела више десетина особа након парастоса који је служен косовским јунацима поводом Видовдана.
По изласку из комплекса, припадници такозване косовске полиције издвајали су поједине особе и затварали их у мањи монтажни објекат. Из масе је издвојен и отац са дјететом, а међу приведенима је неколико дјевојака, наводи Косово онлајн.
Приведене су затим пребацили у марице и полицијске аутомобиле и одвели их у полицијску станицу.
Јаке снаге специјалних јединица такозване косовске полиције налазе се на улазу у комплекс.
Током обиљежавања Видовдана на Газиместану није било српских застава ни симбола, а пјеване су пјесме "Ој, Косово, Косово", "Црвен цвете", "Видовдан"...
Полиција је на улазу у комплекс прије парастоса претресала вјернике и дијелила летке да неће толерисати истицање симбола који подстичу етничку и вјерску мржњу.
Срна
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