Logo

Тзв. косовска полиција привела више десетина Срба на Газиместану: Издвојен отац са дјететом

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 15:50

Коментари:

0
Тзв. косовска полиција
Фото: YouTube/KFOR/printscreen

На Газиместану је данас такозвана косовска полиција привела више десетина особа након парастоса који је служен косовским јунацима поводом Видовдана.

По изласку из комплекса, припадници такозване косовске полиције издвајали су поједине особе и затварали их у мањи монтажни објекат. Из масе је издвојен и отац са дјететом, а међу приведенима је неколико дјевојака, наводи Косово онлајн.

Приведене су затим пребацили у марице и полицијске аутомобиле и одвели их у полицијску станицу.

Јаке снаге специјалних јединица такозване косовске полиције налазе се на улазу у комплекс.

Током обиљежавања Видовдана на Газиместану није било српских застава ни симбола, а пјеване су пјесме "Ој, Косово, Косово", "Црвен цвете", "Видовдан"...

Полиција је на улазу у комплекс прије парастоса претресала вјернике и дијелила летке да неће толерисати истицање симбола који подстичу етничку и вјерску мржњу.

Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

Газиместан

Парастос

тзв.косовска полиција

Видовдан

Коментари (0)

Више из рубрике

Вучић и Додик Раваница посјета

Србија

Додик, Вучић и Цвијановић у посјети Манастиру Раваница

1 ч

0
Вјежба на Пасуљанским ливадама

Србија

Демонстрирана моћ новог наоружања и опреме Војске Србије

2 ч

2
На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

Србија

На Пасуљанским ливадама гађање из ратне технике, присуствујu званичници Српске

4 ч

0
Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије

Србија

Додик: Српски народ може бити задовољан са опремљеношћу и борбеном готовошћу Војске Србије

5 ч

0

  • Најновије

16

52

"У Братунац се не зове у Братунац се иде": Свједочанство Станише Стевановића

16

42

Примирје се распада, стигла порука из Техерана

16

32

Додик: Видовдан - дан када се с посебним поштовањем присјећамо наше славне историје

16

24

Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!

16

19

Додик и Цвијановићева са Патријархом Порфиријем у Раваници, поклонили се моштима Цара Лазара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима