Додик, Вучић и Цвијановић у посјети Манастиру Раваница

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик посјетили су Манастир Раваницу код Ћуприје.
У посјети манастиру је и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, као и црногорски политичар Милан Кнежевић.
Приликом боравка у манастиру високе званице су упознате са историјатом ове богомоље.
Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч2
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
16
52
16
42
16
32
16
24
16
19
Тренутно на програму