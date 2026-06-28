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Додик, Вучић и Цвијановић у посјети Манастиру Раваница

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 15:21

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Вучић и Додик Раваница посјета
Фото: Tanjug/Jadranka Ilić/bs

Предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Милорад Додик посјетили су Манастир Раваницу код Ћуприје.

У посјети манастиру је и српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, као и црногорски политичар Милан Кнежевић.

Приликом боравка у манастиру високе званице су упознате са историјатом ове богомоље.

Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Жељка Цвијановић

Манастир Раваница

Патријарх Порфирије

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