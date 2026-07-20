Шокантна исповијест: Попила сам више од 200 таблета за дан послије и абортирала најмање 19 пута

Аутор:АТВ редакција
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Маја Маринковић својевремено је пред камерама изнијела потресне детаље из приватног живота.
Маја Маринковић поново је једна од главних тема међу гледаоцима. Поред њеног турбулентног односа са Асмином Дурџићем, пажњу јавности привукла је и стара исповијест у којој је говорила о контрацепцији и прекидима трудноће.
Маринковићева је тада без задршке изнијела тврдње о свом интимном животу, признајући да годинама није водила довољно рачуна о посљедицама својих одлука.
Маја је најприје коментарисала употребу пилуле за дан послије, а затим изнијела податке који су шокирали њене саговорнике.
Годинама нисам имала границу када су те таблете у питању. Колико сам их попила, могла сам апотеку да саградим до сада. Попила сам више од 200 таблета за дан послије и абортирала најмање 19 пута - рекла је Маринковићева.
Она је нагласила да о овој теми нерадо говори, као и да своје некадашње поступке данас не сматра примјером који би друге дјевојке требало да слиједе.
То није нешто што треба било која дјевојка да ради, али ја сам имала фазе када нисам превише размишљала о томе. Данас, када вратим филм, никада то не бих урадила - признала је Маја.
Ријалити учесница је потом истакла да је одмалена била својеглава и да чак ни њен отац Радомир Маринковић Таки није могао да утиче на све њене одлуке.
* Увијек сам била својеглава. Ни отац није могао да ме обузда. Нерадо причам о овоме јер мој отац све слуша. Дио овога зна, али, наравно, не све - испричала је она.
Маја је признала и да је у прошлости неодговорно приступала заштити, због чега је тек на прегледима сазнавала да је остала у другом стању.
На крају своје исповијести, Маринковићева је апеловала на дјевојке да воде рачуна о заштити и да одлуке о свом тијелу не препуштају партнерима.
Младе дјевојке треба да воде рачуна о томе шта раде. Треба да се користи заштита и никада не треба да допусте да мушкарац одређује да ли треба да се штите или не. Ако неко не жели да стави кондом током односа, не треба ни да га погледају - поручила је Маја.
Наводи о броју пилула и прекида трудноће представљају Мајину личну изјаву из ријалитија и нису независно потврђени. Савјете о хитној контрацепцији и репродуктивном здрављу потребно је тражити од гинеколога или фармацеута, преноси СД.ком
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