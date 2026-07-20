Ђани хитно примљен у болницу, отказани сви наступи!

Аутор:АТВ редакција
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Пјевач Радиша Трајковић Ђани завршио је у болници у Бечу након што му је током ноћи изненада позлило. Како се наводи, пјевач је примљен у здравствену установу због учесталог повраћања и изражене малаксалости.
Како пише "Скандал" после обављених прегледа, љекари су утврдили да је дошло до озбиљног тровања организма, због чега је одлучено да остане на болничком лијечењу.
Према доступним информацијама, медицинско особље спроводи терапију како би из његовог организма уклонило токсине, а Ђани прима инфузију и налази се под сталним надзором љекара.
Здравствени проблеми затекли су Ђанија у јеку летње сезоне, када је његов пословни распоред био испуњен наступима готово сваког дана. Због изненадне хоспитализације и препоруке љекара да мирује, његова породица и тим донијели су одлуку да откажу све заказане концерте и наступе у наредном периоду, док се пјевач у потпуности не опорави.
Колико дуго Ђани неће наступати зависи искључиво од брзине његовог опоравка и процјене аустријских љекара.
Подсјетимо фолкер Радиша Трајковић Ђани хитно је недавно оперисан на ВМА. Слађа Трајковић се огласила тада за "Блиц" и открила детаље његовог здравственог стања.
Ђанију су уградили љекари пет стентова због закрчења крвних судова.
- Након што му резултати нису били добри, лекари су морали да му уграде пет стентова. Он се сада боље осјећа. Код куће је и отказао је све наступе за наредни период - рекла је Слађа.
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