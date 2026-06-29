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Виктор хеклач учио познате личности да хеклају: Није одустао од свог сна након гашења профила

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 15:18

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Виктор Митић на инстаграму
Фото: Instagram / panda.42987711

Дјечак Виктор Митић, познат и као Виктор хеклач, својим умијећем хеклања освојио је срца јавности. Наиме, Виктор је у видеима које је дијелио на Инстаграму показао огорман таленат и љубав према хеклању ћилима. Међутим, велико разочарење и неправду је доживио када је његов профил угашен.

Иако га је то растужило, подршка коју је добио показала је да није сам у свему томе.

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Организовано дружење са Виктором

Данас је организовано посебно дружење са Виктором, којем су присуствовали бројни грађани, али и познате личности, како би му пружили подршку и помогли да настави да развија свој несвакидашњи таленат.

Хумана акција имала је и посебан циљ - сав приход од сваке кафе коју су гости попили у току двочасовног дружења донираће се за куповину материјала који је Виктору потребан за хеклање.

Он је сада открио како се осјећао када му се то догодило.

- Баш ми је било лоше, било ми је жао јер сам имао пуно пратилаца. Али не одустајем сада сам на Тиктоку тако да мислим да ћу ту да се пробијем - рекао је дјечак.

Виктора је дошло да подржи много познатих личности, а он је признао колико му то значи.

- Пуно ми значи, поготово од познатих личности. Захвалан сам свима који су дошли и да кажем, попијте што више кафа - рекао је он па открио шта је све донио на дружење.

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Виктор не губи наду да ћевратити свој профил

- Некако ћемо покушати да га вратимо, а сад се надам да ћемо се на ТикТоку пробити - рекао је Виктор.

Њему се убрзо придружио и пјевач Принц од Врање којег је дјечак позвао да га научи хеклању, а он је открио да је као мали понекад хеклао:

- Хеклао сам као мали... Нана ми је увијек давала пошто је она хеклала... Сад ћемо да видимо да ли сам остарио, да ли ми се тресу руке - поручио је пјевач.

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Својом креативношћу и посвећеношћу овом старом занату, Виктор је показао да таленат не познаје године. Његови ручни радови и фамозни ћилим изазвали су дивљење широм Србије, а многи нису остали равнодушни на чињеницу да се дјечак, умјесто уобичајених хобија, с великом љубављу бави вјештином која чува традицију.

Умјесто да га гашење налога обесхрабри, Виктор је добио још већу подршку људи који вјерују у његов таленат и желе да му помогну да настави да ствара оно по чему је постао препознатљив.

(Телеграф.рс)

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Хеклач Виктор

Виктор Митић

Србија

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