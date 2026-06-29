Зашто авионске карте остају скупе упркос паду цијена горива?

Аутор:АТВ редакција
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Цијене млазног горива, које су се скоро удвостручиле у првим недјељама рата у Ирану, сада су у значајном паду. Авио-компаније су потом искористиле пораст трошкова као оправдање за повећање цијена карата и разних накнада. Али док је гориво значајно пало у посљедња два мјесеца, цијене за путнике су остале исте, пише ЦНН .
Када су цијене горива порасле, авио-компаније су трошкове пребациле на потрошаче. „Нисмо имали избора“, рекао је прошле недјеље извршни директор Делте, Ед Бастијан, подсјећајући на скоро 2 милијарде долара додатних трошкова горива са којима су се главни превозници суочили у овом кварталу.
Међутим, цијене горива су пале у посљедња два мјесеца, али авио-компаније немају планове да повуку повећања цијена. Бастијан је рекао да су цијене сада на „правом нивоу“, упркос „значајно“ нижим трошковима. Главни разлог за високе цијене је велика потражња – људи су једноставно спремни да плате више током љетње сезоне путовања. Поред тога, има мање расположивих мјеста.
Исти фактори понуде и потражње који одржавају високе цијене авио карата такође су снизили цијену млазног горива. Потражња за горивом је опала јер су авио-компаније смањиле летове, док су америчке рафинерије повећале производњу како би искористиле више цијене, објашњава независни аналитичар за нафту Том Клоза.
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Та два фактора су довела до пада цијена горива за авионе за 40% у односу на њихов врхунац у априлу, према подацима индустријског удружења Аирлинес фор Америца до 25. јуна. У међувремену, скоро све цијене карата су 15 до 20 процената више него прошле године, према подацима Deutsche Bank Securities.
Авио-компаније су повећавале цијене карата осам пута од пролећа, а посљедњи пут прије само двије недјеље, рекао је Мајк Линенберг, аналитичар у истој банци. Линенберг је рекао да су веће цијене такође посљедица мањег броја сједишта, што је резултат отказивања мање популарних и јефтинијих летова. Затварање компаније Спирит Ерлајнс у мају додатно је погоршало ситуацију.
Сами руководиоци авио-компанија јавно су признали да цијене карата првенствено зависе од понуде и потражње за летовима, а не од цијена горива. „(Цијене летова) ће бити диктиране тржишним условима, а не неком академском формулом или израчунатим циљем поврата трошкова“, рекао је извршни директор компаније Southwest Airlines, Боб Џордан, током априлског позива о заради.
То не значи да скок цијена горива није био скуп за индустрију. Авионско гориво је други највећи трошак — комерцијални млазњак са једним пролазом троши приближно 800 галона на сат. Три највеће америчке компаније - Делта, Американ и Јунајтед - потрошиле су милијарду долара више на гориво само у другом кварталу.
Међутим, Линенберг тврди да ће авио-компаније више него покрити те трошкове вишим цијенама. Додатни новац је преко потребан већем дијелу индустрије, посебно мањим нискотарифним превозницима. „Само помислите на број превозника који се још нису вратили одрживој профитабилности од Ковида - не можете годинама губити новац и очекивати да ћете преживјети“, рекао је он.
Вјероватно је зато што авио-компаније не журе са снижавањем цијена. „Што дуже потрошачи плаћају ове цијене и што се више авио-компаније навикну на ове приходе, већа је вјероватноћа да ће остати“, рекао је инвеститорима у априлу Ендру Ночела, главни комерцијални директор компаније Јунајтед. Иако се очекује да ће цијене карата бити нешто јефтиније на јесен, то је нормалан пад након љетње сезоне.
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Стручњаци и даље очекују да ће цијене бити за један проценат више на јесен у поређењу са 2025. годином. „Ово није ситуација у којој бисмо требали очекивати да ће цијене авио карата само пасти“, каже Зак Гриф, аутор билтена авио-компанија „From the Tray Table“. „А накнаде за пртљаг су постале трајне. Нећете видјети да авио-компаније укидају њихову накнаду.“
Путници на аеродрому у Њуарку рекли су за ЦНН да су незадовољни због високих цијена, али да их то није изненадило. „Тако увијек бива“, рекао је Бан Морел, који је платио накнаду од 100 долара за два комада пртљага, заједно са повратном картом до Порторика од 400 долара.
„Све увијек иде горе, али изгледа да се никада не враћа на старо.“ Морел каже да не зна да ли ће мање путовати због виших цена, али додаје: „Свакако ћу путовати са мање пртљага.“ Михаел Бениш (67) и његова супруга показали су сличну невољну резигнацију док су чекали свој пртљаг након повратка са одмора у Европи.
„Цијене одмах расту, а затим им треба читава вјечност да се врате доле. Мислим да сам се помирио са тим“, рекао је. Ипак, није задовољан оним што добија за свој новац. „Путовање авионом је једина ствар која ми се погоршала у животу“, рекао је Бениш. „Мислили смо да ћемо до сада летјети преко Атлантика за три сата. Умјесто тога, угурани сте у сједиште у које више нико већи од мене не може да стане.“
Али неки путници из Њуарка рекли су да не одустају од својих љетњих планова упркос вишим трошковима. Шејн Харис се враћала са путовања у Вашингтон са супругом Стефоном и сином Лангстоном. Породица има још три планирана лета овог лета - за Атланту, Индијанаполис и Португал. „Мислим да више летимо због активности наше дјеце“, рекла је. „То је постало неопходно.“
(индекс)
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