Падобранци и медицинске сестре погинули у паду авиона

Аутор:АТВ редакција
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Једанаест особа погинуло је након што се авион, који је према наводима превозио падобранце на обуци, срушио на истоку Француске.
Авион намењен за падобранске скокове пао је свега неколико минута након полијетања у близини Нансија. У њему су се налазили људи који су се припремали за свој први тандемски скок када се летјелица срушила.
Међу њима су били професионални падобранци и медицинске сестре. Погинули су сви - пилот, пет падобранаца инструктора и пет полазника (медицинске сестре).
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Трагедија се догодила око 11 часова у недјељу, када се срушио Пилатус ПЦ-6, једномоторни авион њемачке регистрације.
- Једномоторни авион превозио је око једанаест људи када се срушио у близини Нансија. Авион је изнајмила компанија која организује пробне падобранске скокове. У летјелици су били пилот, пет инструктора и још пет особа које су први пут требало да изведу тандемски скок - рекао је истражитељ.
Идентитет и националност страдалих за сада нису саопштени. Авион се срушио на пут поред супермаркета "Ошан" у мјесту Томблен, предграђу Нансија.
Полетио је свега неколико минута раније са аеродрома Нанси-Есеј, а током полијетања почео је да губи висину и пао.
- Несрећа се догодила на територији општине Томблен и у њој је учествовао цивилни авион који је полетио са аеродрома Нанси-Есеј - рекао је портпарол префектуре департмана Мерт и Мозел.
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Подручје око мјеста несреће одмах је блокирано, док су екипе хитних служби трагале за преживјелима. Локални званичник Ив Сеги потврдио је да је у овој тешкој авионској несрећи погинуло 11 људи.
Након пада авиона, подручје око мјеста несреће остало је без електричне енергије.
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