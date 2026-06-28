Стижу честитке из Израела након одлуке Јанеза Јанше

Аутор:АТВ редакција
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Израелски министар за енергетику и инфраструктуру Ели Коен честитао је премијеру Словеније на повлачењу признања Палестине.
- Честитам словеначком премијеру на исправној и важној одлуци да повуче словенско признање палестинске државе и да премјести словенску амбасаду у Јерузалем, вјечну престоницу Израела. Ово је корак који одражава истинско пријатељство и стајање на правој страни историје - нагласио је.
Јанша је недавно за израелски лист најавио ове потезе и критизирао претходнике због признања Палестине.
Свијет
Јанша планира повући признање Палестине и преселити амбасаду у Јерусалим
- Љевичарска влада, која је протеклих година владала Словенијом, признала је палестинску државу супротно словеначком законодавству. Ми ћемо поштовати закон и замрзнути њихову незакониту одлуку - истакао је.
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